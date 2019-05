Diyarbakır Cezaevi Davasında 23 Yıl Sonra Zaman Aşımı Kararı

Yargılamalar sürerken, avukatlar davayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine taşıdı. AİHM davada Türkiye’yi suçlu bularak cezalandırdı.

Dava avukatlarından Barış Yavuz, kararı bir kez daha Yargıtay’a taşıyacaklarını söyledi. VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Yavuz, “Mahkemenin bu dosyada canavarca hisle adam öldürmekten hüküm kurması lazımdı. Değerlendirme bu olsaydı zaman aşımı olmazdı. Yargıtay’da iki defa bozuldu. Önceki kararda her sanık hakkında ceza verilmişti. Yargıtay, 2016’da verilen bu kararı, ‘her bir sanığa ayrı ayrı avukat atanması gerekiyor’ diye bozdu. Bu zaman aşımına açık kapılar bırakan bir karardı. Yargıtay her seferinde açık kapı bırakacak şekilde bozdu. Bu mahkemede, kendilerine miras kalan bu hususu yerine getirmek zorunda kaldı. Biz kararı tekrar Yargıtay’a taşıyacağız. Canavarca hisle öldürmekten, her biri hakkında ağırlaştırılmış müebbet talebiyle temyiz edeceğiz” dedi.