Diyarbakır Cezaevi Davasında 23 Yıl Sonra Zaman Aşımı Kararı

Diyarbakır Cezaevi’nde 24 Eylül 1996 tarihinde çıkan ve 10 mahkumun öldüğü olaylarla ilgili 92 kamu çalışanı aleyhine açılan dava, zaman aşımı nedeniyle düştü. Mağdur avukatları kararı temyize götürmeyi planlıyor.

Diyarbakır Cezaevi’nde 1996 yılında çıkan olaylarda, 10 kişinin öldürülmesi ve 24 kişinin yaralanmasına ilişkin dava Yargıtay’da bozulmasının ardından bugün 23’ncü kez görüldü. Diyarbakır 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya sadece sanık ve mağdur avukatları katıldı.

Duruşmada ilk sözü alan savcı bazı sanıklar hakkında beraat kararı verilmesini, bazılarının davasının da zaman aşımı nedeniyle düşürülmesini talep etti. Mağdur avukatları ise sanıkların işlediği suçların sabit olduğunu belirterek cezalandırılmalarını istedi. Daha sonra kararını açıklayan mahkeme heyeti tüm sanıklar hakkındaki davanın zaman aşımı nedeniyle düşürülmesine karar verdi.

Aralarında asker, polis, infaz koruma memuru, cezaevi doktoru ve cezaevi müdürünün de bulunduğu toplam 72 sanık hakkında 1996 yılında açılan dava 27 Şubat 2006'da sonuçlanmış ve 62 sanığa beşer yıl hapis cezası verilmişti. Mahkeme üç sanığın beraatine karar verirken, yedi sanık açısından da dosyanın zaman aşımına uğradığını belirtmişti.