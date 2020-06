Diyarbakır Corona Virüsü Salgınında Zirveyi Gördü mü?

Uzun süre evden çıkmadığını söyleyen Murat Olgun da endişeli. Olgun, “Biz kaç aydır evde oturuyoruz. Son zamanlarda işlerimizi görmek için çıkmaya başladık ama dikkat ediyoruz. Dikkat etmeyen insanlar çok fazla Diyarbakır'da. Herkes kendi önlemini alırsa veya kendinden sonra diğer insanları da düşünürse daha faydalı olur diye düşünüyorum” diye konuştu.

Süleyman Ayaz ise herkesin kendi önlemini alması gerektiğini savunarak, “İster istemez tedirgin oluyoruz. İnsanlar ‘Bana bir şey olmaz’ diyor ama oluyor. Tedbirli olmaları lazım. Öncelikle bir arada durmamaları lazım, maske takmaları lazım, eldiven takmaları, el hijyenine dikkat etmeleri lazım, ama görüyoruz ki kimse dikkat etmiyor” şeklinde konuştu.

Vatandaşlar önlemlerini alsalar da tedirgin. Sağlık örgütleri ise normalleşmenin yanlış planlandığı görüşünde. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey Üyesi Halis Yerlikaya, sadece Diyarbakır’daki bir hastaneye günde 100’ü aşkın hasta geldiğini söyledi. VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Yerlikaya, salgının Diyarbakır’da artarak devam ettiğini söyledi. Yerlikaya, “Yetkililerin de vatandaşlara bu kurallara uymalarının olanaklarını sağlaması lazım. Normalleşme sürecinin bu kadar hızlı olmaması gerekiyordu. Diyarbakır'da bu kadar artışın yaşanmasının temel nedeni, her şeyin güllük gülistanlıkmış gibi 1 Haziran sonrası açılması. İller arası seyahatin açılması, çalışan insanların işlerine dönmesi, lokantaların açılmış olması, bunlar bir anda olunca Türkiye'nin farklı yerlerinden Diyarbakır'a gelen kişilerin taşıdıkları virüsün etkisiyle artış oldu. Diyarbakır'daki vaka artışının temel olarak kümelendiği yerler dergahta zikir çeken insanlar, nişana katılanlar, taziyelere katılanlar arasında bulaşma oldu. İş yerinde çalışan insanlardan bulaşma oldu. Toplu olarak insanların bir araya geldiği alanlarda çok ciddi vaka artışı ile karşı karşıya kaldık. Çalıştığımız hastanede yatan çok sayıda hasta var. Normalleşme süreci sonrasında sadece Diyarbakır Gazi Yaşargil Araştırma Hastanesi'nde her gün 180'e yakın hasta yatıyor ve ciddi bir sirkülasyon var. Bir günde 50 hastanın taburcu edildiği zamanlar oluyor ve bunların 30'a yakını yoğun bakımda. Son 2 hafta içinde her gün bir ya da iki hastayı kaybettiğimiz günler oluyor. Ateş düştüğü yeri yakıyor, henüz pandemi tehlikesi geçmedi. Diyarbakır açısından artarak devam ettiğini söyleyebiliriz” dedi.