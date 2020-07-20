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Diyarbakır: Cumartesi günü Bismil'de korucu saldırısında ölenlerin sayısı ikiye yükseldi

20.07.2020 13:19 | Son Güncelleme

Cumartesi günü Bismil'de arazi tartışmasında ölenlerin sayısı 2'ye çıktı.

Diyarbakır: Cumartesi günü Bismil'de korucu saldırısında ölenlerin sayısı ikiye yükseldi

Cumartesi günü Diyarbakır'ın Bismil ilçesi Kağıtlı Mahallesi'nde, arazilerine eşi ve üvey oğulları tarafından ev inşa edileceğini duyan Hamdiye Şık, iki oğlu, gelini ve torunlarıyla birlikte buna engel olmak istedi.

Hamdiye Şık ve çocukları, imam nikahlı olduğu korucu eşi ve üvey çocukları tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Hamdiye olay yerinde hayatını kaybederken, oğulları Mehmet ve Kadir, gelini Bahar Karaaslan ağır yaralandı. Dicle Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alınan yaralılardan Kadir Karaaslan da bu sabah hayatını kaybetti.

İmam nikahlı eşi ve çocuklarını, ikinci eşinin çocuklarıyla beraber silahla vuran saldırgan baba Mahmut Karaaslan ve dört oğlu dün gözaltına alındı.

BBC Türkçe'ye konuşan Hamdiye Şık'ın yakınları şunları aktardılar:

"Hamdiye'nin eşi ve üvey çocukları korucu. İnşaatın başladığını duyan kadın, kumasının çocukları ve kocasının silahlı olduğunu bildiği için, erkek çocuklarına bir şey olmasın diye inşaat alanına gitmeye karar veriyor. O inşaatta çocuklarının da hakkı olduğuna inanıyor ve ikna edebileceklerini düşünüyor.

"Hamdiye ve gelinleri, bu insanların bu kadar canileşip kadınlara silah sıkabileceğini tahmin edememişler tabi. Hamdiye'yi kolları ve bacaklarından vuranlar üvey çocukları, kalbine kurşunu, kocasının sıktığını söylüyorlar.

"Daha sonra olay yerine gelen Mehmet ve Kadir de kurşun yağmuruna tutmuşlar. Kadir'i bu sabah kaybettik. Bahar da çocuklarına hedef alındığını görünce çocuklarının üzerine kendini atıyor ve şu an yoğun bakımda. Şah damarından vurulmuş.."

Saldırıdan hemen önce Hamdiye Şık'ın gelini Fatma Karaaslan'ın telefonuyla çektiği elimize geçen iki dakikalık videoda, Hamdiye Şık ve diğer gelini Bahar, çocuklar ve torunlarının ellerinden tutarak, imam nikahlı olan korucu eşi Mahmut ve üvey çocuklarının beklediği inşaatın olduğu alana doğru yürürken görülüyor.

İddiaya göre söz konusu inşaat, Hamdiye'nin altınlarıyla yapıldı.

Çekilen video kaydında da Hamdiye, "Ya benden aldıkları altınları verecekler, sorunu halledeceğiz ya da bu ev yapılmayacak" diyor.

İnşaatın başında uzun namlulu silahlarla nöbet tutan üç genç ise kadınlara kızıp küfür ederek gidin diyor. Her üç kadını, Serdar Karaaslan karşılıyor ve kadınlara "Siz gidin, kocalarınız gelsin" diye çıkışıyor.

Doblo aracın içinde beklediği söylenen baba Mahmut Karaaslan'ın yanına gitmeye çalışan Hamdiye ve gelinlerini, üvey çocukları engel oluyor.

Fatma Karaaslan, olan biteni kameraya çektiğini söylediği sırada, araçlardan uzaklaştırılmaya çalışılırken "Baba, adaletli olun diye" bağırdığı görülüyor.

Videonun devamında, kadınlar gitmemekte diretince araçta bekleyen Mahmut Karaaslan ve çocukları Serhat, Zafer, Mazlum, kadınların ve çocuklarının üzerine ateş ediyorlar.

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