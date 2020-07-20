Diyarbakır: Cumartesi günü Bismil'de korucu saldırısında ölenlerin sayısı ikiye yükseldi

Cumartesi günü Diyarbakır'ın Bismil ilçesi Kağıtlı Mahallesi'nde, arazilerine eşi ve üvey oğulları tarafından ev inşa edileceğini duyan Hamdiye Şık, iki oğlu, gelini ve torunlarıyla birlikte buna engel olmak istedi.

Hamdiye Şık ve çocukları, imam nikahlı olduğu korucu eşi ve üvey çocukları tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Hamdiye olay yerinde hayatını kaybederken, oğulları Mehmet ve Kadir, gelini Bahar Karaaslan ağır yaralandı. Dicle Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alınan yaralılardan Kadir Karaaslan da bu sabah hayatını kaybetti.

İmam nikahlı eşi ve çocuklarını, ikinci eşinin çocuklarıyla beraber silahla vuran saldırgan baba Mahmut Karaaslan ve dört oğlu dün gözaltına alındı.

BBC Türkçe'ye konuşan Hamdiye Şık'ın yakınları şunları aktardılar:

"Hamdiye'nin eşi ve üvey çocukları korucu. İnşaatın başladığını duyan kadın, kumasının çocukları ve kocasının silahlı olduğunu bildiği için, erkek çocuklarına bir şey olmasın diye inşaat alanına gitmeye karar veriyor. O inşaatta çocuklarının da hakkı olduğuna inanıyor ve ikna edebileceklerini düşünüyor.