DİYARBAKIR CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İL BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YEMEĞİNDE KONUŞTU -1

'KARŞIMIZDA SELAHADDİN EYYUBİ'NİN TORUNLARINI GÖRÜYORUZ'

Gençlere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konu gençler olduğunda elinden ne geliyorsa yapmayı bir borç olarak gördüğünü söyledi. Erdoğan, şöyle konuştu:

"Diyarbakır'ın her meselesini takip ediyoruz. Hele konu Diyarbakırlı gençlerimiz olduğunda elimizde ne gelirse yapmayı boynumuzun borcu olarak kabul ediyoruz. Bugün burada gençlerimizle birlikte olmanın gücümüze güç kattığını, mücadele azmimizi bilediğini hissediyoruz. Çünkü, biz bugün burada karşımızda Selahaddin Eyyubi'nin torunlarını görüyoruz. Biz burada Fatih'in evlatlarını görüyoruz. Çünkü biz, bugün burada karşımızda 'Asım'ın Nesli'ni görüyoruz. Çünkü, biz bugün burada karşımızda, 'Zaman bendedir ve mekan bana emanettir' şuurundaki bir gençlik görüyoruz. Bu gençlik ki, peygamberlerin, sahabelerin, kültür sanat insanlarının şehri Diyarbakır'ın ve ülkemizin geleceğidir. Bu gençlik ki, umudumuz, ümidimiz her şeyimizdir. Gençler Diyarbakır'ın ve 80 vilayetimizin tüm gençleri bu büyük sorumluluğu üstlenmeye hazır mıyız? Kendimizi her alanda en iyi şekilde yetiştirmeye hazır mıyız? Bayrağımızı indirmek, ezanımızı susturmak, istikbalimizi karartmak isteyenlere günlerini göstermeye hazır mıyız? Bu ülkenin hepsini, 81 milyonun tamamını kucaklayarak yolumuza devam etmeye hazır mıyız? Bu gençlik yanımızda oldukça ulaşamayacağımız hedef, galip gelemeyeceğimiz mücadele yoktur. Bir ülkenin kuruluşu ve geleceği kılıçla, kalemin ucundadır. Kılıcınız keskin olacak ki vatanınıza göz dikenlere fırsat vermeyesiniz. Kaleminiz güçlü olacak ki nesillerinizi geleceğe hazırlayabilesiniz. Türkiye, hem kendini savunmanın hem geleceği inşa etmenin çabası içindedir. Her iki konuda da çok önemli mesafe katettik."