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  4. Diyarbakır'da 2 çocuk annesi, boğazına sarılı yazmayla evde ölü bulundu

Diyarbakır'da 2 çocuk annesi, boğazına sarılı yazmayla evde ölü bulundu

17.03.2021 16:37 | Son Güncelleme:
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Diyarbakır'da 2 çocuk annesi, boğazına sarılı yazmayla evde ölü bulundu

Diyarbakır'da, yakınları haber alamayınca apartman görevlisiyle evine girilen, 2 çocuk annesi Gülşah K. (38), mutfakta boğazına sarılı yazmayla ölü bulundu.

Olay, öğle saatlerinde, merkez Bağlar ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı'ndaki 7 katlı apartmanda meydana geldi. Bina girişinin üst katında oturan, evli ve 2 çocuk annesi Gülşah K.'den bir süre haber alamayan yakınları, evine geldi. Kapıyı çalmalarına rağmen açan olmayınca yakınları, Gülşah K.'nin eşi N.K.'ye haber verdi.

Çocuklarının dışarıda olduğunu öğrenen N.K., apartman görevlisi H.K.'yi arayarak, evine girmesi istedi. Merdivenle balkondan içeri giren bina görevlisi, Gülşah K.'yi mutfakta boğazına sarılı yazmayla hareketsiz yatarken buldu.

İhbarla eve gelen sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, Gülşah K.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

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YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Yakınları, Gülşah K.'nin ölüm haberini alınca sinir krizi geçirdi. Gülşah K.'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi için hastane morguna götürüldü. Polis ekipleri, Gülşah K.'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.
Gülşah K.'nin, yaklaşık 3 aydır psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi. (DHA)

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