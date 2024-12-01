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Diyarbakır’da 4 otomobil zincirleme kazaya karıştı: 2’si ağır, 8 yaralı

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
01.12.2024 15:25
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Diyarbakır'da zincirleme trafik kazasında, aralarında hamile bir kadının da bulunduğu 8 kişi yaralandı. İki yaralının durumu ağır. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır’da 4 otomobil zincirleme kazaya karıştı: 2’si ağır, 8 yaralı

Diyarbakır’da meydana gelen zincirleme trafik kazasında, aralarında hamile bir kadının da bulunduğu 8 kişi yaralandı.

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Kaza, öğle saatlerinde Diyarbakır-Silvan kara yolu 450 Evler Kavşağı yakınında meydana geldi. D.S. yönetimindeki 34 FDT 012, F.A. yönetimindeki 06 HC 5714, N.D. yönetimindeki 31 AG 270 ve Ş.M. yönetimindeki 47 PE 406 plakalı otomobillerin karıştığı kazada, 2’si ağır olmak üzere toplam 8 kişi yaralandı.

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ARALARINDA HAMİLE KADIN DA VARMIŞ!

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, kazanın olduğu alanda trafiği güvenli bir şekilde yönlendirirken, sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, aralarında hamile bir kadının da bulunduğu, çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır kaza zincirleme kaza
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