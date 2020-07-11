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Diyarbakır'da 6 yaşındaki kız çocuğu ölü bulundu: Boynunda ip izine rastlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.07.2020 11:05 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde, anne ve babası tarafından dedesine emanet edilen 6 yaşındaki kız çocuğunun cansız bedeni, evin bahçesindeki duvarın dibinde bulundu. Küçük kızın yapılan ön otopsisinde boynunda ip izi olduğu belirlendi.

Diyarbakır'da 6 yaşındaki kız çocuğu ölü bulundu: Boynunda ip izine rastlandı

Olay, dün akşam saatlerinde Bismil Tekel Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Evin Teker’in anne ve babası köylerde buğday toplamak için sabah evden çıkarken 6 yaşındaki kızlarını da dedesi İsmet Teker’e bıraktı. Anne ve babası evden çıkan Evin, dedesinin evinin bahçesinde oyun oynamaya başladı. İddiaya göre bir süre uyuyan dede İsmet Teker, uyandıktan sonra küçük kızı bahçe duvarında hareketsiz bir şekilde dururken buldu.

Yakınları tarafından Bismil Devlet Hastanesine kaldırılan küçük kız burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Küçük kızın yakınları hastanede verdikleri ilk bilgide çocuğun sara hastası olduğunu, nöbet geçirdiğini, nöbet geçirdiği esnada kimse yanında olmadığı için bir saate yakın nefessiz kaldığından dolayı öldüğü bilgisini verdi.

Acil doktorların yaptığı ilk incelemede, çocuğun boynunda ip izi olduğu ve Evin’in iple boğularak öldürüldüğünün belirlenmesi üzerine emniyete haber verildi. Dede İsmet Teker, savcılığa verdiği ifadede akşam evin balkonunda otururken uykuya daldığını, belirli bir miktar uyuduktan sonra uyandığını, uyandığında torunu Evin’i etrafında bulamayınca onu aramaya başladığını söyledi. Torunu Evin’i duvar dibinde oturur vaziyete ve kafasını da duvara dayalı halde bulduğunu aktaran İsmet Teker, onun orada uyuduğunu sandığını uyandırmak için seslendiği ve yokladığı esnada torunun cansız bedeni yere yığıldığı bilgisini verdi.

Küçük kızının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna sevk edilirken olaya ilgili savcılık soruşturma başlattı.

(İHA)

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