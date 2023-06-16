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Diyarbakır'da 9 kişinin öldüğü arazi kavgasında korkunç detay! Daha önce uzun namlulu silahlarla meydan okumuşlar

16.06.2023 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 9 kişinin öldüğü arazi kavgası ile ilgili yeni bir detay ortaya çıktı. İki aile arasında daha önce taciz ateşine varan tartışmalar yaşandığı ileri sürüldü. Bir süre önce de Kırsal Serçeler Mahallesi’nde çekilen görüntülerde, kimin tarafından ateşlendiği bilinmeyen ve uzun süren silah sesleri cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Öte yandan, kavgayla ilgili 5 kişinin gözaltına alındığı, 13 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. İşte detaylar...

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, Taş ve Alyamaç aileleri arasında 200 dönümlük arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 9 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

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ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Uzun namlulu otomatik silahların kullanıldığı çatışmada yaşamını yitiren 9 kişinin kimliği belli oldu.

Taş Ailesi'nden Orhan Taş, Serhat Taş, Halil Taş ve Mehmet Can Taş; Alyamaç Ailesi'nden de Mehmet Emin Alyamaç, Selim Alyamaç, Muhammed Alyamaç, Yunus Alyamaç ve Ömer Alyamaç hayatını kaybetti. Alyamaç ailesinden M.A. ve A.A.'nın hastanedeki tedavisi ise sürüyor.

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UZUN NAMLULU SİLAHLARLA TACİZ ATEŞİ AÇMIŞLAR

Öte yandan, iki aile arasında daha önce taciz ateşine varan tartışmalar yaşandığı ileri sürüldü. Bir süre önce de Kırsal Serçeler Mahallesi’nde çekilen görüntülerde, kimin tarafından ateşlendiği bilinmeyen ve uzun süren silah sesleri cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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OTOPSİ İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Olayda yaşamını yitirenlerin otopsi işlemleri Adli Tıp Kurumu’nda devam ederken, polis kurum önünde önlem aldı. Köyde ateşe verilen ekinlerin ise söndürüldüğü, bölgede geniş güvenlik önleminin sürdüğü öğrenildi.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan, arazi kavgasıyla ilgili olarak 5 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. 13 şüphelinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü belirtildi.

DHA

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Diyarbakır kavga Silahlı çatışma

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