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Diyarbakır'da acı olay: Eşinin öldürüldüğünü duydu, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

21.01.2021 14:19 | Son Güncelleme:
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Diyarbakır'da acı olay: Eşinin öldürüldüğünü duydu, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Diyarbakır'da önceki gece seyir halinde iken kurşunların hedefi olan ticari taksi sürücüsü öldü. Eşinin öldüğünü duyan kadın, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Mezarlık Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, ticari taksi sürücüsü Şemsettin Ayna ve akrabası seyir halinde iken araç içerisinde tartıştı. Tartışmanın büyümesinin ardından araçtaki şahıs, direksiyon başındaki Şemsettin Ayna’yı silahla vurdu. Yaralı Ayna, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aracıyla birlikte bir sitenin bahçesine uçtu. Olayı gören çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ayna, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Şemsettin Ayna, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ayna’yı öldüren şahıs olay yerinden kaçarken, Hatun Ayna, eşinin öldürüldüğünü duyunca kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Polis, saldırının ardından kaçan şahsı yakalamak için geniş çapta inceleme başlattı.

(İHA)

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