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Diyarbakır'da acı olay! Kayıp genç otomobilinde ölü bulundu

09.05.2022 22:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da inşaatlarda operatörlük yapan Süleyman Karaboğa'dan haber alamayan yakınları polise başvurdu. Polisin arama çalışmaları sürerken, 23 yaşındaki gencin cansız bedeni ise kendi kullandığı otomobilin içerisinde yakınları tarafından bulundu. Vücudunda silah yarası ile darp izine rastlanılmayan Karaboğa'nın ölümüyle ilgili polis soruşturma başlattı.

Diyarbakır'da acı olay! Kayıp genç otomobilinde ölü bulundu

Olay, akşam saatlerinde Diyarbakır Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre yakınları, inşaatlarda operatörlük yapan Süleyman Karaboğa'dan dün akşam saatlerinden itibaren haber alamadı.

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YAKINLARI OTOMOBİLDE CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞTI

Telefonlara da cevap vermeyen Karaboğa, için durum polise kayıp başvurusunda bulunuldu. Polisin arama çalışmaları sürerken yakınları Karaboğa'nın kullandığı Diyarbakır plakalı otomobili buldu.

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Evinden ve merkezden oldukça uzakta stadyum bölgesinde bulunan otomobilin içerisine bakan yakınları Karaboğa'yı hareketsiz olarak gördü. Otomobilin camını kıran yakınları Karaboğa'nın tepki vermemesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirdi.

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ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ SONRASI ORTAYA ÇIKACAK

İhbar üzerine olay yerine polise ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde Karaboğa'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Haber alan akrabaları da kısa sürede olay yerine geldi.

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Vücudundan silah yarası ya da darp izi bulunmayan Karaboğa'nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olay yerinde güvenlik şeridi çeken polis, otomobil içerisinde inceleme yaptı.

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Karaboğa'nın yaşamını yitirdiği haberini alan yakınlarının akın ettiği mahallede bazı akrabaları da sinir krizi geçirdi.

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Polis, Karaboğa'nın ölümüyle ilgili olarak araştırma başlattı.(DHA)

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