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Diyarbakır'da adliye çıkışında silahlı saldırı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 11:05 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da adliye çıkışında düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır Adalet Sarayı önünde, kızının boşanma davasından çıkan ve kimliği henüz öğrenilemeyen kişinin aracının önü damadının yakınları tarafından kesildi.

Bu sırada kayınpeder araçtan silahla ateş açtı. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır silahlı saldırı

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
DEVLET ÇALIŞANINI VURUN BİRBİRİNİZİ DEĞİL BETER OLSUN BETER
Bu ölümlerin en büyük suçlusu devlettir . Ruhsat vermeseler, silahlar yasaklansa bu tür olaylarda olmaz.
Acaba o saldırı ruhsatsız kacak sılahla yapılmıs olabılırmı
bırakın gebertsinler birbirlerini kırsınlar..
Sen niye gebermiyorsun sende kanla beslenen da kalsın
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