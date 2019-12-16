HABER

Diyarbakır'da ailelerin nöbeti sürerken HDP’li vekiller binaya geldi, tansiyon yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2019 15:38 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da HDP’li vekillerin, evlat nöbetindeki ailelerin yanından geçerek parti binasına girmeleri sırasında tansiyon yükseldi. Acılı annelerden Remziye Akkoyun vekillere terlik fırlatırken, Süleyman Aydın ise sinir krizi geçirerek oturduğu kürsüyü parti binasının camına attı. Yaşanan gerginlik, güvenlik güçlerinin araya girmesi ile yatıştırıldı.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne gelen 58 aile, 105 gündür evlat nöbeti tutmaya devam ediyor. Uzun süredir parti binasına uğramayan HDP’li vekillerin geldiğini gören aileler sinir krizi geçirdi. HDP’li milletvekillerinden Remziye Tosun, Musa Farisoğulları ve Dersim Dağ’ın evlat nöbetindeki ailelerin yanından geçmesi tansiyonu yükseldi. Acılı annelerden Remziye Akkoyun vekillerin geçişi sırasında terlik fırlatırken, Süleyman Aydın ise oturduğu kürsüyü parti binasının camına attı.

Yaşanan kısa süreli gerginlik, güvenlik güçlerinin araya girmesi ile yatıştırıldı.

Kısa süre parti binasında kalan vekiller, daha sonra araçlarına binerek bölgeden ayrıldı.

(İHA)

PARTNERO şimdi çok ünlü! Kim olduğunu tanıdınız mı?O şimdi çok ünlü! Kim olduğunu tanıdınız mı?
Bir düğün, 2 cenazeBir düğün, 2 cenaze
Şanlıurfa'daki silahlı kavgada ölen kardeşler toprağa verildiŞanlıurfa'daki silahlı kavgada ölen kardeşler toprağa verildi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır aile anne HDP Nöbet

En Çok Okunan Haberler

Paylaşımı olay oldu! 'Instagram alev aldı!'

Paylaşımı olay oldu! 'Instagram alev aldı!'

İzmir'den sonra şimdi İstanbul'da ortaya çıktılar

İzmir'den sonra şimdi İstanbul'da ortaya çıktılar

Olay poz! 'Altına bir şey giymemiş mi?'

Olay poz! 'Altına bir şey giymemiş mi?'

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Sınır dışı edildi!

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Sınır dışı edildi!

CHP'li Gök Meclis'te rekor kırdı, AK Partililer alkışladı!

CHP'li Gök Meclis'te rekor kırdı, AK Partililer alkışladı!

7 tane kuruldu! Anında imha ediliyorlar

7 tane kuruldu! Anında imha ediliyorlar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İzmir’de deprem

İzmir’de deprem

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nda patlama

İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nda patlama

Gelecek Partisi’nin Kurucular Kurulu'ndaki isimler!

Gelecek Partisi’nin Kurucular Kurulu'ndaki isimler!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
BU ÜLKEDE adalet yok milletvekili demek milleti temsil eder onları ezmez sizi oraya getiren millet siz bir nevi milletin uşağısınız sizi adam yerinw koyan yine millet ; biraz insan olun hayvlıgın lüzümü yok
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Necip Hablemitoğlu’nun eşinden açıklama

Necip Hablemitoğlu’nun eşinden açıklama

Erdoğan 'kapatırız' demişti! İncirlik Hava Üssü'nde sessizlik hakim

Erdoğan 'kapatırız' demişti! Fotoğraflar geldi

İstanbul Valiliği’nden Alevi ailelerin olduğu apartmana 'gebereceksin' yazısı yazılması hakkında açıklama

Apartmandaki 'gebereceksin' yazısıyla ilgili yeni gelişme

Güngören'de tekstil atölyesi alev alev yandı

Korku dolu anlar! Alev alev yandı

39 yaşındaki Yasemin'den 33 gündür haber alınamıyor

39 yaşındaki Yasemin'den 33 gündür haber alınamıyor

MSB paylaştı: Resulayn'da terör örgütüne ait yeni tünel tespit edildi

MSB paylaştı: Resulayn'da terör örgütüne ait yeni tünel tespit edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.