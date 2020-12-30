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Diyarbakır'da AK Parti ilçe binasına silahlı saldırı

30.12.2020 20:06 | Son Güncelleme:
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Diyarbakır'da AK Parti ilçe binasına silahlı saldırı

Diyarbakır’ın Hani ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Silahlı kavga sonrası AK Parti ilçe binasına pompalı tüfekle ateş açıldı.

Olay, Diyarbakır’ın Hani ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, husumetli olan iki aile arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Sokakta silahların sıkılmasıyla M.K., H.K., A.G. yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine yapılan ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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AK PARTİ İLÇE BİNASINA POMPALI TÜFEKLE SALDIRDI

Öte yandan aileler arasında gerginlik devam ederken, kavgaya karışan taraflardan biri, AK Parti ilçe binasına pompalı tüfekle saldırdı.

Saldırı sonrası polis ekiplerince 3 kişi gözaltına alınırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. (İHA)

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