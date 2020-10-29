HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Diyarbakır'da akılamaz olay! Koronavirüslü kişi 9 yaşındaki kızın yüzüne tükürdü

Diyarbakır'da akılamaz olay! Koronavirüslü kişi 9 yaşındaki kızın yüzüne tükürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2020 08:43 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da pozitif tanıyla karantinada olması gereken üst kat komşuları A.Ç. tarafından yüzüne tükürülen 9 yaşındaki E.U., o anları anlattı. E.U, A.Ç.’den önce kızının da yüzüne tükürdüğünü belirterek, "Bildiği halde tükürdü. 'Biz ölünce onlar da ölsün' diye düşündüler" dedi.

Diyarbakır'da akılamaz olay! Koronavirüslü kişi 9 yaşındaki kızın yüzüne tükürdü

Olay, pazar günü Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi'nde meydana geldi. Birinci katta oturan Y.U., banyosunun tavanından su damlayınca, üst kat komşusu A.Ç.’nin eşine rahatsızlığını dile getirdi. Bu durumdan şikayetçi olan Y.U., eşi M.U.'ya da anlattı. Olay akşamı koronavirüs testi pozitif olan ve karantinada olması gereken A.Ç., Y.U.’nun kapısını çaldı. Kapıyı Y.U. ve eşi M.U. açtı. A.Ç. ile M.U. arasında kısa süre sonra tartışma yaşandı. Bu sırada A.Ç.'nin bina girişinde bekleyen kızı, marketten ekmek alıp gelen M.U.'nun kızı E.U.'nun yüzüne tükürdü. Koşarak evlerine gelen E.U.'ya kapı girişinde bu kez de A.Ç. tükürdü. Anne Y.U. bunun üzerine kavga çıkmasın diye eşi M.U. ve kızını içeriye alarak, kapıyı kapattı. A.Ç., bu kez bıçakla gelip, tehdit ederek, kapıyı açmalarını istedi.

İhbar üzerine adrese gelen Bağlar ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarafları bina girişine indirerek kimlik sorgusu yaptı. Yapılan sorguda, A.Ç.'nin koronavirüslü olduğu ve karantinada olması gerektiği tespit edildi. Bunun üzerine, filyasyon ekiplerine bilgi verildi. Gelen filyasyon ekipleri A.Ç.'yi karantinaya alarak, yurda götürdü. Karantinayı ihlalden de 3 bin 150 TL idari para cezası kesildi. E.U.'ya ise Covid-19 testi yapıldı.

'BİLDİĞİ HALDE TÜKÜRDÜ, BİZ ÖLÜNCE ONLAR DA ÖLSÜN DİYE'

E.U., ekmek almak için fırına gittiğini, döndüğünde bu olayı yaşadığını belirterek, "Babası da geldi kapımıza saldırdı, o da tükürdü. Sonra ablası merdivenden geçerken benim ablam 'neden tükürdün, size laf mı attı?' diye sordu. Bir şey demeden o da tükürdü ve çöp torbasını attı. Ondan sonra eve gitti. Polisi çağırdık kavga çıkmasın diye. Polis geldi ifademizi aldı. Sonra da doktorlar geldi. Benim testimi yaptılar. Aileme bulaşır diye korktum. Ailem ölürse, kardeşim tek kalırdı. Bu zamanda virüs var, insan nasıl tükürür? Sadece kızı da değil, babası, annesi, hepsi yaptı. Bana bulaşsa, ben eve geleceğim, oraya buraya dokunacağım. Sonra ailem yanlışlıkla dokunacak. Onlar da olurdu. Kardeşimin belki tedavisi olurdu ama diğerleri ölürdü. Neden tükürdün? Bir şey mi dedik? Ne oldu? Neden? Bildiği halde tükürdü. 'Biz ölünce onlar da ölsün' diye tükürdü diye, düşünüyorum" dedi.

'5 YILDIR, BANYODAN KİRLİ SU AKIYOR'

Olayı anlatan Y.U. ise kavganın en büyük sebebinin 5 yıldır, üst katın banyosundan akan kirli su olduğunu ifade ederek, sorunun çözülmesini istediğini söyledi. Y.U., şöyle konuştu:

"Çünkü biz zarar görüyoruz. Kadın 'ben yapmayacağım' diyor. 'Ev sahibini çağır' diyorum, o da onlara 'ben kesinlikle kiradan kesmiyorum' demiş. Kadın da 'benim imkanım yok' diyor. Bana, 'evden çıkın o zaman' diyor. Biz ev sahibiyiz, onlar kiracı. Yöneticiye de söyledim. 'Beni ilgilendirmiyor, bu senin sıkıntındır' dedi. Bu 5 yıldır böyle sürüyor. Sürekli saldırı, küfür, aşağılama, çöp atma, halı silkeleme ve kapıya gittiğimde oğlu bile bana saldırıyor. Ben burada mağdurum. Allah korusun benim eşimi öldürseler, çocuklarım ortada kalsa, kim bakacak. Yazıklar olsun diyorum. İnsanlık ölmüş. Eğer bunu yapıyorsa bütün insanları öldürmüş demektir. Dışarı çıkmaması lazım, maske takması lazım. Hiçbir hakkı yok, bu şekilde çocuklarıma tükürmeye. Biz artık onlarla baş edemiyoruz. Biz çözüm istiyoruz."

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Böylesi yok! Görenler hayran kalıyorBöylesi yok! Görenler hayran kalıyor
Cumhuriyetimizin 97. yılı kutlu olsun!Cumhuriyetimizin 97. yılı kutlu olsun!
Instagram kaybolan mesaj özelliği nasıl çalışıyor?Instagram kaybolan mesaj özelliği nasıl çalışıyor?
En Çok Okunan Haberler
Dehşet! Polis memuru komşusuna kurşun yağdırdı
Dehşet! Polis memuru komşusuna kurşun yağdırdı
İngiltere'de tarlanın ortasında cinsel ilişkiye giren çiftin imdadına polis yetişti
İngiltere'de tarlanın ortasında cinsel ilişkiye giren çiftin imdadına polis yetişti
2021 asgari ücret ne kadar olacak?
2021 asgari ücret ne kadar olacak?
Sadakatsiz'e damga vuran aldatma sahnesi! İhaneti gözleriyle gördü
Sadakatsiz'e damga vuran aldatma sahnesi! İhaneti gözleriyle gördü
Fransa'da ülke genelinde sokağa çıkma yasağı kararı
Fransa'da ülke genelinde sokağa çıkma yasağı kararı
AB'den 'acil' Yunanistan toplantısı
AB'den 'acil' Yunanistan toplantısı
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Trans bireyler birbirine girdi! Öldüresiye dövdüler
Trans bireyler birbirine girdi! Öldüresiye dövdüler
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
İzmir'de kız çocuğu inşaatta elleri ve ayakları bağlı halde bulundu
İzmir'de kız çocuğu inşaatta elleri ve ayakları bağlı halde bulundu
Meteoroloji uyardı! Yarından itibaren başlıyor, hafta sonuna dikkat
Meteoroloji uyardı! Yarından itibaren başlıyor, hafta sonuna dikkat
Yarı çıplak halde beşinci kattan düşmüştü! Annesinden şok iddia
Yarı çıplak halde beşinci kattan düşmüştü! Annesinden şok iddia
Diğer Haberler
Cumhuriyet'in ilanı ve Atatürk'ün Cumhurbaşkanı unvanıyla ilk konuşması
Cumhuriyet'in ilanı ve Atatürk'ün konuşması arşivlerde!
Kapadokya’da gökyüzünde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu
Kapadokya’da gökyüzünde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu
Cumhuriyetimizin 97. yılı kutlu olsun!
Cumhuriyetimizin 97. yılı kutlu olsun!
Van Gölü'nde sular çekilince mikrobiyalitler ortaya çıktı
Sular çekilince ortaya onlar çıktı
Gaziosmanpaşa’da servis aracı devrildi: 8 yaralı
İstanbul’da servis aracı devrildi!
Çilingirle girdiği evde eski eşini öldüren zanlı tutuklandı
Çilingirle girdiği evde eski eşini öldürdü
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.