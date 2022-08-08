HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Diyarbakır’da akıllara durgunluk veren tehlikeli yolculuk kamerada

Diyarbakır’da akıllara durgunluk veren tehlikeli yolculuk kamerada

08.08.2022 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’da bir kamyonete aşırı yük ve kamyon üstüne yolcu alan sürücüye bin 861 lira idari para cezası uygulandı.

Alınan bilgilere göre, Bağlar ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda, 6 Ağustos günü, bir kamyonetin araç üzerinde yüklü bulunan eşyaların olduğu kısma yolcu bindirerek trafiği tehlikeye sokan araç sürücüsü M.M.T.'nin kimliği tespit edildi.

Yapılan çalışmalar sonucunda M.M.T.'ye KTK'nın (Karayolları Trafik Kanunu) 65/1 G “yük üzerine yolcu bindirmek”, 47/1 D “trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek” maddeleri çerçevesince bin 861 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücüye TCK 179/2 “kişilerin hayat, sağlık ve malvarlığı açısından tehlikeye düşürecek şekilde sevk ve idare etmek” suçundan adli işlem uygulandığı belirtildi.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gece vakti ilginç görüntüler! Polis, sirenleri açtı, sebebi şaşırttıGece vakti ilginç görüntüler! Polis, sirenleri açtı, sebebi şaşırttı
2.5 yaşındaki Müslüme'nin ölümünde mide bulandıran gerçek!2.5 yaşındaki Müslüme'nin ölümünde mide bulandıran gerçek!
Cumhurbaşkanı Erdoğan uyuşturucuyla mücadele açıklaması!Cumhurbaşkanı Erdoğan uyuşturucuyla mücadele açıklaması!
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Milyonları ilgilendiriyor, 'al - sat' devri bitti

Milyonları ilgilendiriyor, 'al - sat' devri bitti

Yaşlı aylığı, engelli maaşı, evde bakım parası… O ödemeler de yükseldi! 2 bin 88 lira…

Yaşlı aylığı, engelli maaşı, evde bakım parası… O ödemeler de yükseldi! 2 bin 88 lira…

EYT, emekli maaşları, asgari ücret… AK Parti kulisleri bunu konuşuyor! ‘Oy kaybı durdu…’

EYT, emekli maaşları, asgari ücret… AK Parti kulisleri bunu konuşuyor! ‘Oy kaybı durdu…’

'Deniz Baykal öldü' iddiası ortalığı karıştırdı! Şoke eden paylaşım

'Deniz Baykal öldü' iddiası ortalığı karıştırdı! Şoke eden paylaşım

Denizde yaptığı hareket onu bu hale getirdi

Denizde yaptığı hareket onu bu hale getirdi

CHP liderinden merak edilen soruya yanıt!

CHP liderinden merak edilen soruya yanıt!

İlginizi Çekebilir

Kıyafet seçimleri olay yarattı! Annelik yorumlarına isyan etti

Kıyafet seçimleri olay yarattı! Annelik yorumlarına isyan etti

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Cinsel ilişki yaşarken ölümcül olay! Sizin de başınıza gelebilir

Cinsel ilişki yaşarken ölümcül olay! Sizin de başınıza gelebilir

Sahiplendiği köpek yavrusunu yedi! Utanmayıp fazlasını istedi

Sahiplendiği köpek yavrusunu yedi! Utanmayıp fazlasını istedi

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.