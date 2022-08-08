Diyarbakır’da akıllara durgunluk veren tehlikeli yolculuk kamerada

Alınan bilgilere göre, Bağlar ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda, 6 Ağustos günü, bir kamyonetin araç üzerinde yüklü bulunan eşyaların olduğu kısma yolcu bindirerek trafiği tehlikeye sokan araç sürücüsü M.M.T.'nin kimliği tespit edildi.

Yapılan çalışmalar sonucunda M.M.T.'ye KTK'nın (Karayolları Trafik Kanunu) 65/1 G “yük üzerine yolcu bindirmek”, 47/1 D “trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek” maddeleri çerçevesince bin 861 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücüye TCK 179/2 “kişilerin hayat, sağlık ve malvarlığı açısından tehlikeye düşürecek şekilde sevk ve idare etmek” suçundan adli işlem uygulandığı belirtildi.

(İHA)

