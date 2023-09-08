Diyarbakır'da akrabalar arasında taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga! Mahalleye giriş ve çıkışlar bir süre kapatıldı

Olay, akşam saatlerinde Sur ilçesi kırsal Hamuryazan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki aile arasında, arazi önüne bırakılan malzemeler yüzünden tartışma çıktı. Tartışma, büyüyerek taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.

BIÇAKLA YARALANDILAR

Kavgada A.K., Y.K., M.K. ve F.G., bıçakla yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

KAVGANIN BÜYÜMEMESİ İÇİN MAHALLEYE GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR BİR SÜRE KAPATILDI

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, jandarma ekipleri de kavganın büyümemesi için mahalleye giriş ve çıkışları bir süre kapattı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor. (DHA)

