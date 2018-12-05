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Diyarbakır'da anne ile kızı apartman dairesinde bacaklarından vuruldu

YAŞAM HABERLERİ  | 05.12.2018 15:28 | Son Güncelleme

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde anne ve kızı oturdukları apartman dairesinde silahla bacaklarından vuruldu. Vuran şahsın aile üyesi olduğu ortaya çıkarken, polis şahsın yakalanması için bölgede operasyon başlattı.

Olay, merkez Diyarbakır Bağlar ilçesi Fatih Mahallesi 147. Sokak'ta bulunan Genç Apartmanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4. kattan gelen silah seslerini duyan apartman sakinleri daireye girdiklerinde isimleri öğrenilemeyen anne ile kızını kanlar içinde yerde gördü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Bacaklarından vurulan anne ile kız ilk tedavilerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Olay yerine gelen polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Anne ile kızını vuran şahsın aranması olan aile üyesi olduğu tespit edilirken şahsın yakalanması için bölgede operasyon başlatıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Bağlar silahlı saldırı

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bacaklarına sıktığını göre namus meselesi değildir alacak verecek meselesidir önemli değil yani
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