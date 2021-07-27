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  4. Diyarbakır'da ATM önünde korku dolu anlar! Az daha 3 kişiyi eziyordu

Diyarbakır'da ATM önünde korku dolu anlar! Az daha 3 kişiyi eziyordu

27.07.2021 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’da ATM’de işlem yapan 3 kişi, sürücünün park yeri ararken fren yerine gaza basmasıyla otomobilinin altında kalmaktan kıl payı kurtuldular. Korkutan kaza ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, merkez Yenişehir ilçesindeki İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü bankanın yan tarafında bulunan sokağa girdi. Park yeri bulamayan sürücü, geri geri gelmek için otomobilini geri vitese aldı, fren yerine gaza basınca otomobil kontrolünden çıktı. Bu sırada ATM’de işlem yapan 3 kişi otomobilin üzerlerine geldiğini son anda fark edip kaçarak kurtuldu.

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

Yaşanan o anlar bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye yansıdı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada, otomobilin çarpması nedeniyle bankanın dış cephesinde hasar oluştuğu öğrenildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Diyarbakır
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