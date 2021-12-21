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Diyarbakır’da belediye otobüsü şoförüne bıçaklı saldırı! Taksi tutup son durağa kadar gitti

21.12.2021 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’da, Büyükşehir Belediyesine ait toplu taşıma aracında yaşanan arıza nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında şoföre saldırın yolcu, vatandaşlar tarafından otobüsten indirildi. Saldırgan, taksi tutup gittiği son durakta otobüs şoförünü bıçakladı.

Diyarbakır’da belediye otobüsü şoförüne bıçaklı saldırı! Taksi tutup son durağa kadar gitti

Olay, Kayapınar ilçesinde Talaytepe Mahallesi Eğitim Araştırma Hastanesi ile Diş Hastanesi arasında bulunan otobüs durağında meydana geldi.

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İddiaya göre, otobüs arızalandığı için yavaş ilerlemeye başladı. Bunun üzerine yolculardan K.K., otobüs şoförü M.C. ile tartışmaya başladı. Yolcuların da araya girmesiyle K.K., vatandaşlar tarafından otobüsten indirildi.

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K.K., ticari taksiyle otobüsün son durağına giderek şoförü beklemeye başladı. Durağa gelen M.C. ile tekrar tartışmaya başlayan saldırgan, M.C.'yi parmağından ve sol bacağından bıçakladı, araya girmeye çalışan ikinci şoför R.A.’nın da iki parmağını kırdı.

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Yaralılar, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavileri yapıldı.

Şüpheli K.K., olayda kullanılan suç aleti ile birlikte gözaltına alındı.

İHA

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