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Diyarbakır'da bıçaklı kavga: 4 gençten 1'i hayatını kaybetti

18.10.2022 00:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da bir parkta iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 19 yaşındaki bir kişi yaşamını yitirdi, 2'si ağır 3 kişi de yaralandı. Polis ekiplerince kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Diyarbakır'da bıçaklı kavga: 4 gençten 1'i hayatını kaybetti

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesindeki bir parkta uğradıkları bıçaklı saldırı sonucu yaralanan 4 gençten 1'i tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Bağlar'da dershaneden çıkan 4 öğrenci Reyhan Parkı'nda oturdukları sırada madde bağımlısı oldukları öne sürülen bir grubun bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırıda 2'si ağır 4 genç yaralandı.

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İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Yaralılardan 2'si Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine, 2'si ise özel bir hastaneye kaldırıldı.

Özel hastaneye kaldırılan yaralı gençlerden 1'i müdahaleye rağmen kurtarılamadı, 1 genç tedavisinin ardından taburcu edildi.

2 gencin DÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavisi sürüyor. Polis ekiplerince kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı. (AA)

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Diyarbakır kavga
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