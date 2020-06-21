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  4. Diyarbakır'da bıçaklı kavga! Yaralılar ve çok sayıda gözaltı var

Diyarbakır'da bıçaklı kavga! Yaralılar ve çok sayıda gözaltı var

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2020 19:30 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavga, polisin biber gazı ile yaptığı müdahaleyle sonlandırıldı. Tarafların caddede tekme, tokat ve bıçaklı kavgasında 2 kişi yaralanırken, 2'si kadın 7 kişi gözaltına alındı.

Kavga, akşam saatlerinde merkez Yenişehir ilçesindeki Yaşar Kemal Caddesi'nde meydana geldi. Caddede karşılayan iki grup, bilinmeyen nedenle tartıştı. Tarafların yakınlarının da katıldığı tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

ÇOK SAYIDA POLİS SEVK EDİLDİD

Birbirine tekme- tokat vuran ve bıçak da kullanılan tarafları ayırmak için ihbarla olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polis ekipleri, tarafları ayırmakta güçlük çekince biber gazı kullandı.

7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Güçlükle ayrılan taraflardan 2'si yaralanırken, 2'si kadın 7 kişi polis tarafından gözaltına alındı.


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