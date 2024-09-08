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  4. Diyarbakır'da binlerce kişi sokağa döküldü! Narin için yürüyorlar

Diyarbakır'da binlerce kişi sokağa döküldü! Narin için yürüyorlar

08.09.2024 20:33
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Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
08.09.2024 20:33
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Kaybolduğu 21 Ağustos tarihinden itibaren köşe bucak aranan Narin Güran'dan acı haber bugün geldi. Narin'in cansız bedeni Eğertutmaz deresinde bir çuval içinde, üzeri ağaç dalları ve taşlarla örtülü halde bulundu. Narin'i yakınlarının öldürdüğü öne sürülürken olaya ilişkin soruşturmada anne Güran dahil 21 kişi gözaltına alındı. Türkiye'de yankı uyandıran olayın ardından Diyarbakır'da halk sokağa döküldü. Binlerce kişi sloganlar eşliğinde yürüyüş yapıyor.

Diyarbakır'da kaybolan Narin Güran'ı tüm Türkiye merak ederken küçük kızın hayatını kaybettiği haberi tüm Türkiye'yi yasa boğdu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Narin'in cansız bedeninin bulunduğunu arama çalışmalarının 21. gününde duyurdu. Narin'in yaşamını yitirmesi olayına ilişkin 21 kişi gözaltına alındı. Olayın gerçekleştiği Diyarbakır'da binlerce vatandaş sokağa dökülerek yürüyüş yapmaya başladı.

Cansız bedeni bulunan Narin Güran için Demokratik Bölgeler Partisi Diyarbakır İl Örgütü önünde bir araya gelen yüzlerce kişi yürüyüşe başladı.

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Kalabalık "Narin Güran ölümsüzdür", "Narin ölmedi kalbimizde yaşıyor" ve " Narin'e uzanan eller kırılsın" sloganları eşliğinde yürüyüşünü sürdürüyor.

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Narin
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