HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Diyarbakır'da bir aileyi çapraz ateşe tutmuşlardı! Kızı ve eşi öldü... Dehşet anlarını anlattı: Katliamı yapanları tanıyorum, ölü taklidi yaptım

Diyarbakır'da bir aileyi çapraz ateşe tutmuşlardı! Kızı ve eşi öldü... Dehşet anlarını anlattı: Katliamı yapanları tanıyorum, ölü taklidi yaptım

09.05.2022 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’da bayram dönüşü uzun namlulu silahlarla çapraz ateşe alınan 5 kişilik aileden 2 kişinin hayatını kaybettiği olay hakkında konuşan, eşi ve kızını kaybeden Abdurrahman Dağ, kendisine 4 kurşun isabet ettiğini söyledi. Ölü taklidi yaparak hayatta kaldığını söyleyen Dağ, "Öldüğümü sandılar, yoksa kafama sıkarlardı. 48 mermi attılar. Bu katliam'' derken, petrol hattından hırsızlık yapanları ve firari hükümlülerin yerini güvenlik güçlerine ihbar ettiği gerekçesiyle saldırıldığını söyledi.

Diyarbakır'da bir aileyi çapraz ateşe tutmuşlardı! Kızı ve eşi öldü... Dehşet anlarını anlattı: Katliamı yapanları tanıyorum, ölü taklidi yaptım

Olay, 3 Mayıs’ta akşam saatlerinde Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Buyuransu Mahallesi çıkışında meydana geldi. Akrabalarından bayram ziyaretinden dönen 6 kişilik ailenin içinde bulunduğu otomobile ateş açıldı. Çapraz ateşe tutulan otomobildeki Garibe (42) ve Abdurrahman Dağ (48) ile çocukları Nayime(18), Mahir (6), Mehmet (13) ve Songül Dağ (14) ağır yaralandı. Bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan Garibe Dağ ile kızı Nayime kurtarılamadı. Garibe ve Nayime Dağ'ın cenazeleri Yeniköy Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi. Jandarma tarafından olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden S.B. tutuklandı, diğer 5 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Screenshot_1

'KATLİAM YAPTILAR'

13 yaşındaki Mehmet tedavisinin ardından taburcu edilirken, kafasına kurşun isabet eden 6 yaşındaki Mahir ile bacağında mermi bulunan Songül Dağ'ın hastanelerdeki tedavisi sürüyor. Vücuduna 4 kurşun isabet eden Abdurrahman Dağ da taburcu edildi. Ancak 2 hastanede tedavi gören çocuklarına bakmak için çabalıyor. Olay günü yaşananları anlatan Dağ, petrol hattından hırsızlık yapanları ve firari hükümlülerin yerini güvenlik güçlerine ihbar ettiği gerekçesiyle saldırganların kendisini suçladıklarını ve saldırıyı bu nedenle gerçekleştirdiklerini söyledi. Dağ, "1 yıl önce bundan beni sorumlu tuttular. Ben de 'kanıtınız varsa gösterin. Bununla bir alakam yok, 5 yıldır Diyarbakır merkezde yaşıyorum ve emlakçılık yapıyorum' dedim. 'Hayır kesinlikle sen yapmışsın' dediler. Benim tanıdığım bildiğim insanlar. Katliam yaptılar. Mahkemeye gidiyorlar ve sadece bir kişi tutuklanıyor. Diğer kişileri de serbest bıraktılar. Acımı ikiye katladılar. Eşimi ve çocuğumu katleden kişilerin bir an önce tutuklanmasını istiyorum. Bırakılan bu insanları ben kendi gözümle gördüm, seslerini de duydum. Serbest gezmesinler, benim canım yandı başkasının yanmasın" diye konuştu.

otomobile-silahli-saldirida-esini-ve-kizini-kaybetti-olu-taklidi-yaparak-kurtuldum-dedi_3581_dhaphoto2

'ÇOCUĞUM KAFASINDA MERMİYLE BÜYÜYECEK'

6 yaşındaki oğlunun kafasında uzun namlulu silahın mermisinin durduğunu ve çıkarılması durumunda felç olma riskinin bulunduğunu dile getiren Dağ, şunları söyledi: "Doktorlar, 'beyninden kurşunu çıkarırsak senin çocuğun felç olur' diyor. O mermiyle beraber büyüyecek. Artık çocuğun durumu nasıl olur bilemiyoruz. Kızım başka bir hastanede yatıyor hayati tehlikesi devam ediyor. Ben 4 kurşun yedim, buradan kurtulmamız mucize. Uzun namlulu silahlarla 48 mermi attılar. Onlar zannetti ki hepimiz öldük. Ben ölü taklidi yaparak kurtuldum. Adamlar benim yanımdaydı, benimle onların arasında 5 metre vardı. Yanıma geldiler, ölü taklidi yaptım. Öldüğümü sandılar, yoksa kafama sıkarlardı. Benim çocuklarımdan da ses gelmiyordu. Arabanın arkasında da dolaştılar. Arabanın farları yandığı için S.B.'yi net olarak tanıdım. Elinde silah gördüm. 13 yaşındaki çocuğum da ateş kesildikten sonra arabanın önünde kaçarken onları gördü. Onlar nasıl bırakıldı ?"

otomobile-silahli-saldirida-esini-ve-kizini-kaybetti-olu-taklidi-yaparak-kurtuldum-dedi_3581_dhaphoto4

Screenshot_2

Screenshot_3

otomobile-silahli-saldirida-esini-ve-kizini-kaybetti-olu-taklidi-yaparak-kurtuldum-dedi_3581_dhaphoto8

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Metrelerce yüksekten atladı, ölümden döndü! O anlar kameradaMetrelerce yüksekten atladı, ölümden döndü! O anlar kamerada
İl gezileri gündem olmuştu! İmamoğlu hakkında suç duyurusuİl gezileri gündem olmuştu! İmamoğlu hakkında suç duyurusu
Taksim'de dehşet anları! “Abi ben öleceğim” dedikten sonra...Taksim'de dehşet anları! “Abi ben öleceğim” dedikten sonra...
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Kurtlar Vadisi'nin 'Güllü'sü o ülkeye gitti! İşte yeni işi

'Kurtlar Vadisi'nin 'Güllü'sü o ülkeye gitti! İşte yeni işi

''Gedson Fernandes Fenerbahçe'de!'' Ortalık bir anda karıştı...

''Gedson Fernandes Fenerbahçe'de!'' Ortalık bir anda karıştı...

Gerilimden sonra sürpriz oy oranı! Dengeler değişti..

Gerilimden sonra sürpriz oy oranı! Dengeler değişti..

Yoga kursunda hipnozlu tecavüz!

Yoga kursunda hipnozlu tecavüz!

Suriyelilere saldırıldı iddiası sonrası açıklama geldi

Suriyelilere saldırıldı iddiası sonrası açıklama geldi

Dizel ve benzin için son yaklaşıyor! Kritik tarih 2035, Türkiye de ise...

Dizel ve benzin için son yaklaşıyor! Kritik tarih 2035, Türkiye de ise...

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada öyle bir şey yaptı ki! Flörte tövbe etti

İlk buluşmada öyle bir şey yaptı ki! Flörte tövbe etti

Savaşın dehşetine dayanamadı! Şimdi bir seks işçisi

Savaşın dehşetine dayanamadı! Şimdi bir seks işçisi

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Acele etmeyin! Enerjiniz herkese ve her şeye yeter

Acele etmeyin! Enerjiniz herkese ve her şeye yeter

Yaz vücuduna kestirme yoldan kavuştu!

Yaz vücuduna kestirme yoldan kavuştu!

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.