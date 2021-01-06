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  4. Diyarbakır'da doğal gaz faciası: 3 kişi hayatını kaybetti

Diyarbakır'da doğal gaz faciası: 3 kişi hayatını kaybetti

06.01.2021 15:23 | Son Güncelleme:
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Diyarbakır'da doğal gaz faciası: 3 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre Diyarbakır’da bir evde doğal gaz zehirlenmesi sonucu avukat Ömer Baran, eşi Müjde Baran ve stajyeri avukat Mahsun Akbaş yaşamını yitirdi.

Olay, öğle saatlerinde merkez Yenişehir ilçesindeki Ali Emiri 4'üncü Sokak'ta bir apartmanın 9'uncu katındaki dairede meydana geldi. Avukat Ömer Baran'dan haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kapıyı açan olmayınca Baran'ın evine girdi. Polis, 3 kişiyi yerde hareketsiz yatarken buldu. Gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde ilk belirlemelere göre doğal gazdan zehirlenen avukat Ömer Baran ve stajyeri avukat Mahsun Akbaş'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Baran'ın eşi Müjde Baran ise hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Müjde Baran, kurtarılamadı.

3 kişinin cansız bedeni, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

(DHA)

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