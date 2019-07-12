Diyarbakır'da bir kişi kafe önünde otururken tabancayla vuruldu

Olay, gece saatlerinde Bağlar ilçesi Çevlik Caddesi üzerinde bulunan internet kafenin önünde meydana geldi. Kafe önünde oturan S.Ç., kimliği belirsiz bir kişinin tabancalı saldırısına uğradı.

KAÇAN KİŞİNİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Tabancayı ateşleyen kişi yerinden kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan S.Ç., sağlık görevlilerinin ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kaçan kişinin yakalanması için bölgede çalışma başlattı. (DHA)



