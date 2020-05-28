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  4. Diyarbakır’da bir köy koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Diyarbakır’da bir köy koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2020 17:52 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Bismil ilçesine bağlı bir köy, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Edinen bilgiye göre, Diyarbakır’dan ikamet eden bir kişi, ilçeye bağlı Aşağı Oba köyünde anne ve babasını ziyarette gitti. Ziyaret sonrası şahsın yüksek ateş ve öksürük şikayeti ile hastaneye kaldırılmasının ardından yapılan tetkiklerinde korona virüs testi pozitif çıktı. Vak’anın tespit edilmesi üzerine salgının kontrol altına alınması için Kurşunlu Umumi Hıfzıssıha Kurulu kararınca köyün ikinci bir değerlendirmeye kadar karantinaya alınmasına karar verildi.

Jandarma ekipleri karantina altındaki yerleşim yerlerinin giriş ve çıkışlarını kontrol altına alırken, sadece sağlık personellerinin kontrollü girişine izin veriyor. Köyde meydana gelebilecek arıza veya ihtiyaçlar doğrultusunda yetkililerin köye kolluk birimleri gözetiminde giriş çıkış yapabilecek.

Sağlık ekipleri karantina altındaki köylerdeki çalışmalarını sürdürürken, Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü de ihtiyaçları karşılıyor.

Öte yandan Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kerem Süleyman Yüksel’in talimatlarıyla tarımsal faaliyetlerin sürdürülmesi için İçle Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, köy halkının köy sınırlarında kalma koşulu ile hayvanların otlanması ve tarla işler eksiksiz yapılıyor.

İHA

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