HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Diyarbakır'da burma kadayıf mesaisi! 2 ton satış bekleniyor

Diyarbakır'da burma kadayıf mesaisi! 2 ton satış bekleniyor

31.12.2023 09:56 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’ın meşhur tatlısı burma kadayıfını üreten işletmeler, 2024’e girmeden önce yılbaşında yoğun bir mesaiyle siparişleri yetiştirmeye çalışırken, günlük 2 ton satış yapmayı hedefliyor.

Diyarbakır'da burma kadayıf mesaisi! 2 ton satış bekleniyor

Kentin tescilli lezzetlerinden burma kadayıfı için hem şehir içi hem şehir dışına birçok bölgeden alınan siparişlerle tatlıcılar, yılbaşı nedeniyle çalışmalarını yoğunlaştırdı. Coğrafi işaret olarak tescil edilen fıstıklı ve cevizli burma kadayıfı ise 2023’ün popüler tatlısı oldu.

Diyarbakır’da, 1968 yılından bu yana hizmet veren meşhur Kadayıfcı Sıtkı Usta işletmecisi Ahmet Altunbay, deprem sürecinden sonra tatlı satışlarını toparladıklarını belirtti.

2

"HEDEF 2 TON"

Yılbaşında gün boyu satacakları tatlı kilosu hedefinin 2 ton olduğunu söyleyen Altunbay, “Sıtkı Usta olarak 1968’den beri tatlıcı işini yapıyoruz. 2023’ü inşallah pazartesi günü geride bırakacağız. Yılbaşında siparişlerimiz bayağı arttı. Bir tonun üzerinde siparişimiz var ve siparişler gelmeye devam ediyor. Hedefimiz 2 ton. Bir bayram arifesi gibi geçiyor. Bu yıl meydana gelen deprem maalesef çok kötüydü. Deprem sürecinde ilk ay tüm şubelerimiz kapalı haldeydi. Depremden sonra çok şükür toparlama oldu. Şimdi işlerimiz daha iyi” dedi.

3

Altunbay, “Tatlı çeşitlerimizde en çok rağbet gören coğrafi işaret alan burma cevizli kadayıfımız oldu. Fiyatlarımız geçen senelere nazaran 2023’te iki katı oldu. Biz buna rağmen fiyatlarımızı çok yükseltmedik. 2024’te mecbur kalmadığımız müddetçe fiyatları yükseltmeyeceğiz. Şu an fıstıklı kadayıf 400 TL, cevizli kadayıf ise 300 TL” diye konuştu.

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Baba-oğula kanlı pusu! Araçlarının içinde kurşun yağdırdılarBaba-oğula kanlı pusu! Araçlarının içinde kurşun yağdırdılar
O terörist etkisiz hale getirildi!O terörist etkisiz hale getirildi!
Ateş açıp kendini eve kilitledi, devreye özel harekat polisleri girdiAteş açıp kendini eve kilitledi, devreye özel harekat polisleri girdi
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Burma kadayıf
En Çok Okunan Haberler
Arabistan'da mutsuz olan Benzema, ülkeyi terk etti!

Arabistan'da mutsuz olan Benzema, ülkeyi terk etti!

Erdoğan ile Büyükekşi arasında geçen konuşmayı paylaştı!

Erdoğan ile Büyükekşi arasında geçen konuşmayı paylaştı!

Rüya gibi tatil kabusa döndü! Jakuzisinden havuzuna tüm detaylar büyüleyici

Rüya gibi tatil kabusa döndü! Jakuzisinden havuzuna tüm detaylar büyüleyici

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Süper Kupa finali' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Süper Kupa finali' açıklaması

Uzmanlar öksürüğe karşı tavsiye etti: Bir kaşığı bile yetiyor!

Uzmanlar öksürüğe karşı tavsiye etti: Bir kaşığı bile yetiyor!

O terörist etkisiz hale getirildi!

O terörist etkisiz hale getirildi!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

A101'e gelen uygun fiyatlı Braun sakal düzelticiyi sizin için inceledik

A101'e gelen uygun fiyatlı Braun sakal düzelticiyi sizin için inceledik

Sokak sokak çırılçıplak gezen adam ortalığı birbirine kattı

Sokak sokak çırılçıplak gezen adam ortalığı birbirine kattı

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

Fiyatların yükselmesini beklemeyin! Yılın çok satanlarını sizin için seçtik

Fiyatların yükselmesini beklemeyin! Yılın çok satanlarını sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.