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Diyarbakır'da büyük uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2020 11:54 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da yapılan operasyonda, 83 farklı noktada 9 milyon 187 bin kök Hint keneviri ile araziye gizlenmiş 1 ton 183 kilogram esrar ele geçirildi.

Diyarbakır'da büyük uyuşturucu operasyonu

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Lice ilçesi Yalaza, Ortaç ve Esenli köyleri kırsalında icrasına başlanılan Şehit Jandarma Er Zeynettin Özalp narko-terörizmle mücadele operasyonunun başarıyla tamamlandığı belirtildi.

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Açıklamada, “Operasyonda 83 farklı noktada 9 milyon 187 bin kök kenevir bitkisi, arazide kayalık alan ve çalılar arasına gizlenmiş poşetler ve çuvallar içerisinde 1 ton 183 kilogram esrar, kenevir bitkilerini sulamak maksadıyla tarlaların içerisinde kurulu şekilde tespit edilen 11 bin 45 metre uzunluğundaki su hortumu, borusu, 8 adet su motoru ve 1 adet su pompası ele geçirilmiş, ele geçirilen esrar muhafaza altına alınmış, kenevir bitkileri numune alınmasını müteakip diğer malzemeler ile birlikte yerinde imha edilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması maksadıyla terör ve narko-terörle mücadele operasyonlarına artan bir azim ve kararlılıkla devam edilecektir” denildi.

İHA

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