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Diyarbakır’da çocukların kavgasına aileler de karıştı: 1’i ağır, 5 yaralı

17.10.2023 15:46 | Son Güncelleme:
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Diyarbakır’da oyun merkezinde kavga eden çocuğun ailesi ile işletmeciler arasında çıkan çekiçli, bıçaklı ve silahlı kavgada 1’i ağır, 5 kişi yaralandı.

Diyarbakır’da çocukların kavgasına aileler de karıştı: 1’i ağır, 5 yaralı

Korkunç olay, öğle saatlerinde Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi’nde meydana geldi. Oyun merkezinde tartışan çocuklardan biri, işletmeci R.D. ve B.D. tarafından dışarı çıkarıldı. Bunun üzerine çocuk, eve gidip, ailesine haber verdi.

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ORTALIK BİR ANDA KARIŞTI

Oyun merkezine gelen çocuğun yakınları ile işletmeci R.D. ve B.D. arasında önce tartışma, ardından da kavga çıktı. Kavgada A.Ç., M.Ç., Y.Ç. ile işletmeci R.D. ve B.D. yaralandı.

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YARALANANLAR VAR

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Silahla yaralanan R.D., M.Ç. ve Y.Ç. ile bıçak ve darp sonucu yaralanan B.D. ve A.Ç., ilk müdahalenin ardından çevredeki özel hastanelere kaldırıldı.

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DEHŞET ANLARI KAMERADA

Olayda yaralanan kişinin yerde hareketsiz yattığı ve vatandaşların toplandığı anlar, yandaki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olay sonrası yaralı kişilerin yere düşmesi ve vatandaşların bağrışmaları da cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

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Polis, kavgaya karışan diğer kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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(DHA)


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Diyarbakır kavga

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