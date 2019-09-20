Diyarbakır'da dağa kaçırılan genç kız örgütten nasıl kaçtığını anlattı

'PİKNİK' BAHANESİYLE KAÇIRILMIŞ Ali'nin kendisine, terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması olan YDG-H'ye katılmasını söylediğini, ailesinin de "bu kişilerle görüşmemesi" konusunda uyardığını anlatan B.T, çocuk olduğu için bu kişilerin gerçek yüzünü göremediğini vurguladı.

16 Temmuz 2013'te Ali'nin "piknik düzenleyeceklerini ve bazı arkadaşlarla kendisini tanıştırmak istediğini" söylediğini aktaran B.T, piknik yapmayı sevdiği için bu teklifi kabul ettiğini dile getirdi. B.T, 2 gün sonra ise 3 erkeğin de bulunduğu bir aracın kendisini almaya geldiğini, onlarla Lice ilçesine doğru yola çıktıklarını kaydetti.

'SİZE VERECEĞİMİZ ARKADAŞ BUDUR'



B.T, Ali'nin Yolçatı mevkisinde "İşim çıktı" diyerek araçtan indiğini, daha sonra kırsal bir alanda 2 kadın PKK'lı teröristin kendilerini karşıladığını görünce çok korktuğunu belirtti.

"Benimle beraber olan A.D. teröristlere, 'Size vereceğimiz arkadaş budur' diyerek beni onlara teslim etti. Çok korkmuştum ve o an bir şey diyemedim. Çünkü beklemediğim bir durum yaşanıyordu ve teröristlerin elinde silah vardı." diyen B.T, ifadesinde şunları aktardı:

"O an şoka girmiştim. Beni onlara teslim eden kişi 'Biz daha sonra seni görmeye geleceğiz.' diyerek oradan ayrıldı. Bu kadın teröristlerle 40 dakika yürüyerek, başka 2 kadın teröristin yanına geldik. Bu örgüt üyeleriyle bir gece beraber kaldıktan sonra belirlenen bir noktaya geldik. Burada örgüte yeni katılan 5'i kadın 15 kişi olarak, 15 gün boyunca teorik, askeri ve ideolojik eğitim aldık. Eğitimden sonra bizi 3 silahlı teröristle götürdükleri Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine 25 günde ulaştık."