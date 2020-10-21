HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Diyarbakır'da dehşet! Ablasını sokak ortasında öldürdü

Diyarbakır'da dehşet! Ablasını sokak ortasında öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2020 14:45 | Son Güncelleme

Adıyaman'dan Diyarbakır'a gelen Mustafa Aslan (21), 3 yıldır eve gelmeyen ablası Merve Aslan'ı (24), tabancayla 4 el ateş ederek öldürdü. Zanlının ilk ifadesinde, ablasını 'namus' için öldürdüğünü söylediği belirtildi.

Olay, öğle saatlerinde merkez Yenişehir ilçesindeki Kooperatifler Mahallesi'ndeki Sanat Sokağı'nda meydana geldi. Mustafa Aslan, iddiaya göre 3 yıldır eve gelmeyen ablası Merve ile buluşmak için Adıyaman'dan Diyarbakır'a geldi. Sanat Sokağı'nda ablası Merve ile görüşen Mustafa Aslan, tartışma sonrası yanında bulundurduğu tabancayı çıkarıp, 4 el ateş etti. Kurşunlarına isabet ettiği Merve Aslan yere yığılırken, olay yerine çok sayıda polis ekibi geldi. Merve Aslan, çağrılan ambulansla hastaneye götürülürken yolda yaşamını yitirdi.

Mustafa Aslan ise polisler tarafından gözaltına alındı.

'NAMUS İÇİN ÖLDÜRDÜM' DEMİŞ

Sokak ortasında ablasını öldüren Mustafa Aslan'ın, gözaltında verdiği ifadesinde, ablasını ailesinin namusuna leke getirdiği için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Aslan, çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edildi.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Sokakta tanışıp eve aldığı kadın, yaşlı çiftin kabusu yaşattı!Sokakta tanışıp eve aldığı kadın, yaşlı çiftin kabusu yaşattı!
İstanbul'da sular ne zaman gelecek?İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
En Çok Okunan Haberler
Yasaklı saatlerde alkol satana 320 bin liraya kadar ceza
Yasaklı saatlerde alkol satana 320 bin liraya kadar ceza
'Geleceğimi mahvetti' Erkek arkadaşının ağabeyi...
'Geleceğimi mahvetti' Erkek arkadaşının ağabeyi...
Kiracısından çıkmasını istedi geldiğinde şoke oldu!
Kiracısından çıkmasını istedi geldiğinde şoke oldu!
Grip aşısıyla ilgili çok önemli gelişme!
Grip aşısıyla ilgili çok önemli gelişme!
Isparta'da bulundu! 100 yıllık ihtiyacı karşılıyor
Isparta'da bulundu! 100 yıllık ihtiyacı karşılıyor
Masumlar Apartmanı'nda şoke eden final sahnesi! Sosyal medyayı salladı
Masumlar Apartmanı'nda şoke eden final sahnesi! Sosyal medyayı salladı
İlginizi Çekebilir
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Bomba gibi patladı! 1,5 milyon lira tazminat talep ediyor
Bomba gibi patladı! 1,5 milyon lira tazminat talep ediyor
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Kartal'da feci kaza! İki kişinin ayakları koptu
Kartal'da feci kaza! İki kişinin ayakları koptu
Korkunç kaza! 5 yaşındaki çocuk ile babası hayatını kaybetti
Korkunç kaza! 5 yaşındaki çocuk ile babası hayatını kaybetti
Çocukların çekildiği sosyal deneyler hakkında suç duyurusu
Çocukların çekildiği sosyal deneyler hakkında suç duyurusu
Diğer Haberler
Eski HDP'li vekil Demir Çelik'in oğlu sağ olarak yakalandı
Eski HDP'li vekilin oğlu sağ olarak yakalandı
Yaygınlaşan kaçak alkol ve tütün üretimi / kullanımının ceza-i boyutu
Sahte alkol uyarısı: Yalnız üreten değil, tüketen de ceza alacak
İmamoğlu’ndan taksi tartışmalarına cevap: Herkes yetkisini bilecek
İmamoğlu'ndan tartışmalara yanıt: Herkes yetkisini bilecek
Sokakta tanışıp eve aldığı kadın, yaşlı çiftin kabusu yaşattı! Müge Anlı'ya başvurdular
Sokakta tanışıp eve aldığı kadın, yaşlı çiftin kabusu yaşattı!
Döviz bürosu gibi dilenci! Markette paraları sayarken yakalandı
Markette paraları sayarken yakalandı
Eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş, beyin kanaması geçirdi
Eski Sağlık Bakanı beyin kanaması geçirdi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.