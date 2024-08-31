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Diyarbakır'da deprem sonrası 6 bin konut yapımı tamamlandı! Bakan Kurum: Depremzede kardeşlerimiz rahat uyuyana dek durmayacağız

31.08.2024 11:12
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6 Şubat depremlerinin en çok etkilediği illerimizden biri de Diyarbakır. Diyarbakır'da yapımına başlanan konutlarla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan paylaşım geldi. Bakan Kurum'un açıklamasına göre 10 bin konuttan 6 bini tamamlandı.

TOKİ'nin Diyarbakır'da hayata geçirdiği proje devam ediyor. 14 etaptan oluşan projede şimdiye dek 6 bin 40 konutun yapımı tamamlandı. Hak sahiplerinden 3 bin 839'u yeni evlerine yerleşti.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından Diyarbakır'da inşa edilen konutların ve vatandaşların görüşlerinin yer aldığı videoyu paylaşarak şunları kaydetti:

"Diyarbakır'ımızda asrın felaketinin ardından 10 bin konutun yapımına başladık, 6 binini tamamladık. Vatandaşlarımız sağlam binalarda güven içinde oturmaya başladı. Her bir depremzede kardeşimiz geceleri rahat uyuyana, hayal ettiklerinden daha iyisine ulaşana kadar durmayacağız."

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Videoda açıklamalarına yer verilen TOKİ inşaat uzmanı Kürşat Gedikoğlu ise konutların yatay mimariye uygun, radye temel üzeri tünel kalıp sistemiyle yapıldığını belirtti.

Çevre dostu tasarlanan binalarda güneş enerjisi sisteminden faydalandıklarını ve ısı yalıtımına özen gösterdiklerini anlatan Gedikoğlu, "Hak sahiplerimizin keyifle zaman geçirebilmeleri için konutlarımızın yanında yeşil alanlar, spor sahaları, çocuk oyun grupları, bisiklet ve yürüme yolları gibi çeşitli sosyal donatılarımız da bulunuyor. En kısa sürede tüm konutlarımızı hak sahiplerine teslim etmeyi amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

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"DEVLETİMİZ SÖZÜNÜ TUTTU"

Videoda, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yapımı tamamlanan konutlarına yerleşen hak sahipleri de memnuniyetlerini dile getirdi.

Hak sahibi Zinnet Çelikel Çıtak, konutların hayal ettiğinden daha güzel olduğunu ve beklediğinden daha erken yapıldığını söyledi.

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Sibel Gören de TOKİ konutlarının sağlamlığına dikkati çekerek, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Şimdi başımı yastığa rahatça koyup yatabiliyorum. Devlet zaten hep arkamızdaydı. Bize destek çıktı. 'Kısa sürede evleri yapacağız, teslim edeceğiz' dediler. Ummadığımız kadar kısa bir sürede de yaptılar. Devletimiz sözünü tuttu."

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
deprem Diyarbakır Murat Kurum
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