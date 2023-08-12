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  4. Diyarbakır'da depremde ağır hasar alan apartman yıkım sırasında ortadan ikiye ayrıldı

Diyarbakır'da depremde ağır hasar alan apartman yıkım sırasında ortadan ikiye ayrıldı

12.08.2023 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’da Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra ağır hasarlı binaların yıkımı devam ederken, çalışmaların sürdürüldüğü 8 katlı Öz Teknik Sitesinin C bloku ortadan ikiye ayrıldı.

‘Asrın felaketi’ olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından Diyarbakır’da binlerce bina hasar gördü. Yaraların sarılması için hız kesmeden devam eden çalışmalar, ağır hasarlı binaların yıkılmasıyla sürüyor. Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesinde depremde ağır hasar gören Öz Teknik Sitesinin yıkım çalışmaları iki hafta önce başlamıştı. Yıkımı devam eden sitenin C bloku çalışma esnasında ortadan ikiye ayrıldı.

Yürekleri ağza getiren o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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