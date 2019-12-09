Diyarbakır'da dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var, mühimmatlar ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şubelerine bağlı ekipler, alınan istihbari bilgilerle terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik çalışma başlattı. Günler süren takibin ardından çok sayıda adresi belirleyen ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla operasyon için hareket geçti. Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ile jandarmanın da destek verdiği ekipler, Bağlar, Çınar ve Kayapınar ilçelerinde belirlenen çok sayıda adrese şafak vakti operasyon yaptı. Özel harekat polislerinin de yer aldığı operasyonda eğitimli köpekler ile havadan da drone kullanıldı.

ARAZİDE KAZI YAPILDI, SIĞINAKTA CEPHANELİK ÇIKTI



Ekipler, baskın düzenledikleri adreslerde arama yaptı. Didik didik aranan adreslerden yer altında sığınak yapılan ekiplerin dikkatini çeken boş bir arazide iş makinesiyle kazı yapıldı. Yapılan kazıda arazinin altında inşa edilen sığınakta, koli bandı ve poşetlerle sarılmış halde cephanelik ele geçirildi. Ekiplerce sığınakta yapılan aramada 100 kilo plastik patlayıcı, 100 roketatar mermisi, 47 el yapımı roket, 4'ü uzun namlulu 12 tüfek, 2 el bombası, roketatar, tabanca, 92 sevk fişeği, 11 elektronik devre, 13 elektrikli kapsül, 4 infilaklı fitil, 5 dürbün, 40 şarjör, uzaktan kumanda ile üzerinde devre ve ampul bulunan kontrol kablosu ele geçirildi. Operasyonda arama yapılan diğer adreslerde ise 2 bilgisayar, 17 cep telefonu, 7 sim kart, 6 hafıza kartı, 2 CD, pil, devre düzenekleri, çok sayıda tabanca ve tüfek mermisi, sırt çantaları, hücum yelekleri, battaniye, kitaplar, not defterleri, naylon poşetler, fotoğraflar, diş fırçaları, diş macunları, örgütsel dokuman, metal parçalar, çakı, bıçak, tornavidalar ve silah kılıfları ele geçirildi. Silah, mühimmat ve malzemelere el konulurken, 20 şüpheli gözaltına alındı, 2 kişinin yakalanması için de çalışma başlatıldı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.