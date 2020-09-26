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Diyarbakır’da düğüne silahlı saldırı: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2020 16:38 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler, bir düğünü basarak etrafı kurşun yağmuruna tuttu. Olayda ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.

Diyarbakır’da düğüne silahlı saldırı: 3 yaralı

Olay, Çınar’a bağlı Alancık köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, düğünü bastı. Yanlarında getirdikleri silahlarla rastgele ateş açan saldırganlar daha sonra bölgeden kaçtı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan 3 kişi, burada yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. (İHA)

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