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  4. Kar tatili haberleri peş peşe geliyor! Diyarbakır ve Artvin'de eğitime kar engeli

Kar tatili haberleri peş peşe geliyor! Diyarbakır ve Artvin'de eğitime kar engeli

17.12.2024 00:04
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Kar yağışının etkisini arttırmasıyla okullarda kar tatili haberleri gelmeye başladı. Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yoğun kar yağışı sonrası taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Artvin'de de olumsuz hava şartları ve yoğun kar nedeniyle Şavşat ve Yusufeli ilçelerinde 16 Aralık Pazartesi günü eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Kar tatili haberleri peş peşe geliyor! Diyarbakır ve Artvin'de eğitime kar engeli

Meteoroloji 15’inci Bölge Müdürlüğü verilerine göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu olacağı, hafif yağışlı ve yer yer karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerde de kar yağışlı olacağı belirtildi. Uyarıların ardından, kentte kar yağışı etkili oldu. Karayolları 9’uncu Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından, yağışın etkili olduğu kara yollarında temizleme çalışmaları başlatıldı.

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LİCE’DE TAŞIMALI EĞİTİME ARA

Lice ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Lice Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, “Yoğun hava muhalefeti ve buzlanma riski nedeniyle taşımalı eğitim-öğretime 17 Aralık Salı günü geçerli olmak üzere 1 gün ara verilmiştir” denildi.

ARTVİN'DE DE EĞİTİME 1 GÜN ARA!

Artvin'de de olumsuz hava şartları ve yoğun kar nedeniyle Şavşat ve Yusufeli ilçelerinde 16 Aralık Pazartesi günü eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Şavşat Kaymakamlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İlçemizde devam eden olumsuz hava koşulları sonucunda ulaşımda yaşanabilecek aksamalar nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar ile halk eğitim merkezinde 16 Aralık Pazartesi günü eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel de aynı tarihte idari izinli sayılacaktır" denildi.

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(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Lice eğitim
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