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Diyarbakır'da ekipler seferber oldu! Yollarda mahsur kalan 200 kişi kurtarıldı

24.01.2022 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu Karacadağ bölgesinde yoğun kar ve tipi nedeniyle 200 kişi araçlarında mahsur kaldı. Ekiplerin yoğun çabaları sonucu yolda mahsur kalanlar kurtarıldı. Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde de kar yağışı nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan 2 yolcu otobüsündeki 80 kişi, belediye ekiplerince kurtarıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Karacadağ bölgesinde dün gece etkisini arttıran kar yağışı ve tipi nedeniyle 47 araç ve 2 yolcu otobüsünde yaklaşık 200 kişi mahsur kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarlar üzerine bölgeye AFAD, Karayolları ve Belediye ekipleri sevk edildi.

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Ekiplerin yoğun çalışması sonucu Diyarbakır- Şanlıurfa kara yolunun 40’ıncı kilometresinde kalan araçlara ulaşıldı. Kurtarılan, aralarında kadın ve çocukların da olduğu vatandaşlar, güvenli bölgeye götürüldü.

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Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, sosyal medya hesabından, “Diyarbakır-Siverek yolunda mahsur kalan 47 araç ve 2 yolcu otobüsü kurtarıldı. Araçlar Diyarbakır’a doğru yola çıktı. İki yolcu otobüsünde mahsur kalan vatandaşlarımızı tahliye ettik. Şartlar normale dönene kadar misafir edeceğiz. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Canla başla çalışan ekiplerimize kolaylıklar diliyorum” paylaşımını yaptı.

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2 YOLCU OTOBÜSÜNDEKİ 80 KİŞİ KURTARILDI

Diyarbakır-Elazığ kara yolunda dün gece etkisini artıran kar yağışı nedeniyle 2 yolcu otobüsü, Ergani ilçesi yakınlarında mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye Ergani Belediyesi ekipleri sevk edildi. Otobüslerde bulunan toplam 80 kişinin yeme-içme ve konaklama ihtiyaçları giderildi.

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Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan, bölgedeki yoğun kar yağışı ve ardından oluşan buzlanma nedeniyle mahsur kalan yolcuların belediye tarafından misafir edildiğini söyledi. Otobüs şoförleri ve yolcular da ekiplere teşekkür etti.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Diyarbakır
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