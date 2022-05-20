Diyarbakır’da elenen genç kıza tokat atan Orhan B., 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nın kutlandığı gün yaptığı davranış nedeniyle tepki çekti. Müsabakayı kaybeden genç kıza tokat atan ve skandal hareketinin yer aldığı görüntülerin sosyal medyada yayılması sonrası gündem olan antrenör vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki Diyarbakır’da elenen genç kıza tokat atan Orhan B. kimdir? Diyarbakır'da sporcusuna tokat atan Orhan B. olayı nedir? İşte detaylar...

DİYARBAKIR'DA ELENEN GENÇ KIZA TOKAT ATAN ORHAN B. KİMDİR?

Orhan B., Türkiye Gençler Tekvando İl Seçmelerinde sporcusu İrem P.'yi tokatladı.

Olay, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nın kutlandığı gün Diyarbakır'da gerçekleşti.

Skandal görüntü sosyal medyada tepki çeken skandal görüntü, izleyenlere 'pes' dedirtti.

DİYARBAKIR'DA SPORCUSUNA TOKAT ATAN ORHAN B. OLAYI NEDİR?

Türkiye Gençler Tekvando İl Seçmelerinde gerçekleşen olayda antrenör Orhan B., müsabakayı kazanan rakip sporcuyu tebrik etti, ardından da elenen sporcusu İrem P.'ye tokat attı.

İrem P. antrenörü Orhan B.'nin bu davranışı üzerine geriye doğru savruldu.

İrem P. hiçbir şey yapmadan beklerken, Orhan B. de minderi terk etti.

O anları bir seyirci cep telefonu kamerasına aldı. Olay sosyal medyada tepki çekti.





