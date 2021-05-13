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Diyarbakır’da eleştirilere neden olan heykeller kaldırıldı

13.05.2021 16:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’da Havalimanı Yonca Kavşağı’nda çevre düzenlemesi yapılan alana yerleştirilen karpuzun içindeki çocuk ile kadayıf ustası maketleri, gelen eleştiriler üzerine Vali Münir Karaloğlu’nun talimatı ile kaldırıldı.

Diyarbakır Havalimanı Yonca Kavşağı’na kentle özdeşleşmiş olan karpuz içindeki bebek, kadayıf ustası, hasır bilezik, halay ekibi gibi figürlerin bulunduğu maketler yerleştirilmişti. Maketlerin alana yerleştirilmesinin ardından sosyal medyada ürünlerin özensiz yapıldığı gerekçesi ile tartışma çıkmıştı. Yaşanan tartışmalar üzerine Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu’nun talimatı ile alana yerleştirilen karpuz içindeki bebek ile kadayıf ustası maketleri bulundukları yerden kaldırıldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Diyarbakır Havalimanı Yonca Kavşağı’nda yapılan çevre düzenlemesi kapsamında alana yerleştirilen iki maket hakkında yapılan eleştiriler, Diyarbakır Valimiz Münir Karaloğlu’nun talimatlarıyla belediyemizin ilgili birimleri tarafından değerlendirilmiş, yapılan değerlendirme sonucu maketler bulundukları yerden kaldırılmıştır. Maket yapımcısı, eleştirileri dikkate alacak şekilde ürünlerini yenileyecek, ilgili birimlerin onayıyla belediyemize teslim edecektir” denildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden tartışma yaratan heykellerle ilgili açıklamaDiyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden tartışma yaratan heykellerle ilgili açıklama

HEYKEL

ELEŞTİRİ İÇİN DİYARBAKIR HALKINA TEŞEKKÜR EDİLDİ

Maketlere 4 milyon 412 bin 835 lira ödendiği iddiasının yalan ve iftira olduğu kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarının açıklamamız ve ulaşabildikleri kayıtlara rağmen maketlere 4 milyon 412 bin 835 ödendiği iddiası ise yalan ve iftiradır. Bu bedel 11 Mayıs 2021 tarihinde yaptığımız açıklamada ifade ettiğimiz üzere 170 bin metrekarelik alanda drenaj hatları, su depoları, çimlendirme, ağaçlandırma, çalı ekimi gibi işlerin tamamını içeren ihalenin tutarıdır. Söz konusu ihale açık ihale usulüyle yapılmış, canlı yayınlanmış ve en ekonomik teklifi veren firma tarafından üstlenilmiştir. Çalışmalar devam etmektedir. Duyarlılık ve yapıcı eleştirileri için Diyarbakır kamuoyuna teşekkür ediyoruz.” (İHA)

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