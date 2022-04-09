Diyarbakır'da Ergün Arslan'ı 'taciz etti' iddiasıyla darp edip, bıçaklamışlardı! 'Bıyıklı' kişi aranıyor

Diyarbakır'da 40 yaşındaki Ergün Arslan’ın 3 Nisan'da, 13 yaşındaki kız çocuğu G.S.'nin fotoğrafını çektiği iddiasıyla bıçaklanıp öldürülmesiyle ilgili bazı detaylar ortaya çıkmış, kimliği henüz tespit edilmeyen bir kişinin, G.S. isimli kız çocuğunu taciz ettiği iddiası üzerine, çocuğun durumu ailesine anlattığı, ailenin ise mahalledeki bir grup gence konuyu aktardığı öğrenilmişti.

Taciz olayının yaşandığı iddia edilen Anzele Parkında Ergün Arslan’ın görüldüğü, tacizi onun gerçekleştirdiği sanılıp, çevrede toplanan kalabalık tarafından darbedildiği ve ardından da sokak arasına götürülüp S.D. (16) tarafından bıçaklandığı belirlenmişti.

'BIYIKLI' KİŞİ ARANIYOR

Öte yandan Sabah'ın haberine göre, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar devam ediyor. Olay yerini tam olarak gören kameraların olmadığı öğrenilirken, 'meçhul kişi' olarak tanımlanan 'bıyıklı' kişinin bulunması amacıyla bölgeye yakın 20 güvenlik kamerası incelemeye alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından kurulan 'özel ekip', olayı tüm detaylarıyla incelerken, alanlarında uzman olan polisler saha çalışması başlattı.

'FOTOĞRAF ÇEKİLDİ' İDDİASI

Polisin halen kimliğini belirleyemediği ve her yerde aranan söz konusu kişinin, cinayetten 3 önce yengesinin evinin bulunduğu Sur ilçesine gelen 13 yaşındaki G.S. ile 'Fotoğraf çekildi' gerekçesiyle tartıştığı belirlendi. Anzele Parkı'nda yaşanan olay sırasında çığlıklar atarak yengesine seslenen G.S.'ye bağırıp hakaret eden aranan kişi, çevredekilerinde tepkisi üzerine olay bölgesinden uzaklaştı.

DEDEKTİFLER SAHAYA İNDİ

Diyarbakır Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Masası dedektifleri, taciz ve fotoğraf iddialarının Arslan'ın farklı bir nedenden dolayı da cinayete kurban gitmiş olabileceği üzerinde duruyor.



