Diyarbakır'da eş zamanlı operasyon: 23 kişi gözaltına alındı, 10 kişi aranıyor

Kent genelinde e\u015f zamanl\u0131 operasyon ba\u015flatan polis, aralar\u0131nda HDP'li y\u00f6netici ve belediye meclis \u00fcyelerinin de bulundu\u011fu 23 ki\u015fiyi g\u00f6zalt\u0131na ald\u0131, 10 ki\u015finin yakalanmas\u0131 i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fmalar s\u00fcr\u00fcyor.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNER Kimseye ald\u0131r\u0131\u015f etmediler! Denizde romantik anlarAdli tatil ne zaman ba\u015fl\u0131yor? 2020 adli tatil tarihleri2020 Temmuz ay\u0131 hacamat takvimi