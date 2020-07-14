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Diyarbakır'da eş zamanlı operasyon: 23 kişi gözaltına alındı, 10 kişi aranıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2020 17:49 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da, Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Diyarbakır'da eş zamanlı operasyon: 23 kişi gözaltına alındı, 10 kişi aranıyor

Kent genelinde eş zamanlı operasyon başlatan polis, aralarında HDP'li yönetici ve belediye meclis üyelerinin de bulunduğu 23 kişiyi gözaltına aldı, 10 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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