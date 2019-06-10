HABER

Diyarbakır'da etkisiz hale getirilen teröristin kim olduğu ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 09:29 | Son Güncelleme

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, 17 Şubat 2016'da Ankara Merasim Sokak'ta 29 kişinin şehit edildiği terör saldırısının faili olduğu tespit edildi.

Diyarbakır'da etkisiz hale getirilen teröristin kim olduğu ortaya çıktı

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, 7 Haziran'da Çavundur köyü mülki sınırlarında başlatılan operasyonda etkisiz hale getirilen Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin lira ödülle aranan Osman Gülen'in 17 Şubat 2016'da Ankara Merasim Sokak'ta 29 kişinin şehit olduğu, 75 kişinin yaralandığı terör saldırısının da faili olduğunun belirlendiği bildirildi.

Gülen'in aynı zamanda geçen yıl 5 Temmuz'da Yalımlı Mahallesi'nde "Remzi ve Mahmut Güler" isimli vatandaşların öldürülmesi olayının da faili olduğu kaydedildi.

7 Haziran'da Çavundur köyü kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirilmişti.

(AA)

Kayseri'de 'sarıkız' paniğiKayseri'de 'sarıkız' paniği
Bayramhacılı Barajı’nda yüzlerce balık kıyıya vurduBayramhacılı Barajı’nda yüzlerce balık kıyıya vurdu
(Özel) Bitlis’te üretilen ana arılar bölge illerine satılıyor(Özel) Bitlis’te üretilen ana arılar bölge illerine satılıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Lice osman gülen PKK

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'den İzlanda'ya sert tepki: Gereği yapılacak

Türkiye'den İzlanda'ya sert tepki: Gereği yapılacak

Fransa'dan milli marş tepkisi!

Fransa'dan milli marş tepkisi!

Aleyna Tilki rap performansı ve dansıyla hayranlarını coşturdu

Aleyna Tilki rap performansı ve dansıyla hayranlarını coşturdu

Valilik açıkladı! İşte şiddetli yağışın bilançosu

Valilik açıkladı! İşte şiddetli yağışın bilançosu

'Elimde görüntülerin var' diyerek tam 2 yıl boyunca...

'Elimde görüntülerin var' diyerek tam 2 yıl boyunca...

Evlerinin içerisinde boğulacaklardı! Son anda kurtarıldılar

Evlerinin içerisinde boğulacaklardı! Son anda kurtarıldılar

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Azez'deki TSK üssüne saldırı! 1 asker şehit, 4 asker yaralı

Azez'deki TSK üssüne saldırı! 1 asker şehit, 4 asker yaralı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Helikopterden düşen asker şehit oldu!

Helikopterden düşen asker şehit oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sahilde korkutan görüntü! Yüzlercesi bu halde bulundu

Sahilde korkutan görüntü! Yüzlercesi bu halde bulundu

Günlük burç yorumları 10 Haziran Pazartesi - Ay, Başak burcunda ilerliyor!

Ay, Başak burcunda ilerliyor!

Taksim Meydanı'nda ilginç anlar! 2,05 metrelik kadınla fotoğraf çekebilmek için birbirleriyle yarıştılar

Taksim'de ilginç anlar! Onu görmek için birbirleriyle yarıştılar

Atatürk Adası'nı gören telefonuna sarılıyor!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Bakan Soylu, bayram tatilinde trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısını açıkladı

9 günde 86 kişi hayatını kaybetti

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu

Bayramın ardından ilk mesai!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.