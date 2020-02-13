Diyarbakır'da evlat nöbetindeki ailelerden para aldıkları iddialarına tepki

Diyarbakır’da HDP il binası önünde 164 gündür oturma eylemi gerçekleştiren aileler, para aldıkları iddiasına tepki gösterdi. 2015’te İstanbul’da çalışırken PKK tarafından kaçırılıp Suriye’ye götürüldüğünü söylediği oğlu Ömer (25) için 164 gündür oturma eylemini sürdüren baba Salih Gökçe, para aldıkları yönündeki iddialara yanıt verdi.

"BİZ PARA ALMAK İÇİN BURADA DEĞİLİZ"

Emniyet görevlilerinin gittikleri yerlere güvenlikleri sağladıkları için geldiğini kaydeden Gökçe, "Emniyet HDP’lilerin de güvenliğini sağlıyor. HDP onu bunu boş versin, HDP bizim çocukları getirsin çocukları. Emniyet nasıl bizi bekliyor ve koruyorsa onları da koruyor. Çocuklarım bana para gönderiyor ve biz bankaya gidemeyecek miyiz? Niye HDP gidip milletten para topluyor, ev ev dileniyor çocuklarımız bizlere para gönderdiğinde mi zorlarına gidiyor. Biz para almak için burada değiliz, eğer paraya ihtiyaçları var ise gelsinler biz onlara para verelim. Çok şükür benim iki oğlum çalışıyor ve benim varlığım da var ve hiçbir şeye ihtiyacım yok" diye konuştu.