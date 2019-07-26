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Diyarbakır'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 16:10 | Son Güncelleme

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde, yolcu minibüsünün traktör römorkuna çarpması sonucu 5'i ağır 16 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Elazığ Caddesi'nde, Ahmet Korkmaz idaresindeki 21 M 0227 plakalı yolcu minibüsü, Mehmet Yıldırım yönetimindeki 21 FA 841 plakalı traktöre bağlı parke taşı yüklü römorka arkadan çarptı.

Kazada, 3 aylık bir bebek ile çocukların da aralarında bulunduğu 16 kişi yaralandı.

YARALILARDAN 5'İNİN DURUMU AĞIR

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 5'inin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kaza nedeniyle yolda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Yenişehir trafik kazası

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