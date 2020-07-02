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Diyarbakır'da feci kaza! Lastiği patlatan TIR minibüse çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2020 20:30 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da lastiği patlayan meşrubat yüklü TIR, park halinde bulunan ve içinde bir çocuğun bulunduğu minibüse çarptıktan sonra sürüklenerek yoldan çıktı. Kazada TIR şoförü hayatını kaybederken, takla atıp ters dönen minibüste bulunan çocuk ise yaralandı.

Diyarbakır'da feci kaza! Lastiği patlatan TIR minibüse çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu üzeri Tokaçlı Mahallesi civarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.K. idaresindeki meşrubat yüklü tırın lastiği patladı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, önünde bulunan minibüse çarptıktan sonra sürüklenerek yoldan çıktı. TIR'ın çarptığı ve içinde bir çocuğun bulunduğu minibüs de yoldan çıkıp takla atarak ters döndü. Minibüsün içinde bulunan çocuk olayı hafif sıyrıklarla atlatırken, aracında sıkışan TIR sürücüsü feci şekilde can verdi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan çocuğa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri kazada tırda sıkışan sürücünün çıkarılması için çalışma başlattı. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından sürücü sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansa alındı. Y.K.’nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzerene hastaneye kaldırılırken, saçılan meşrubatlar nedeni ile bir süre trafiğe kapatılan yol, temizleme işleminin ardından kontrollü olarak tekrar açıldı.
Kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. (İHA)

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