Diyarbakır'da feci olay! Öğrencilerin servisine binen yaşlı adam, araç geri manevra yaptığı sırada...

Olay, dün sabah saatlerinde Silvan ilçesi Karamusa köyünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Karamusa Ortaokuluna öğrencileri getiren plakası öğrenilmeyen servis şoförü, yolda 75 yaşındaki Ü.G.’yi de aldı. Okula gelen servisten öğrenciler ve Ü.G. indi. Öğrencilerin okula doğru gittiği sırada, Ü.G. minibüsün arkasından geçti. Araç geri manevra yaptığı sırada Ü.G., öğrencilerin gözleri önünde minibüsün altında kaldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Ü.G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ü.G., otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. (İHA)

