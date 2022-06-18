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Diyarbakır'da feci olay! Üst geçitteki tellerden geçmek istedi, 5 metreden düştü...

18.06.2022 21:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da M.K. isimli kadın, üst geçitteki tellerden geçmek isterken yaklaşık 5 metreden yere çakıldı. Ağır yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'da feci olay! Üst geçitteki tellerden geçmek istedi, 5 metreden düştü...

Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Ofis semtinde bulunan üst geçitte meydana geldi. M.K., iddiaya göre, köprünün üzerinde yanında bir erkek arkadaşıyla yürümeye başladı. Köprünün üzerindeki tellerden geçtiği sırada düştüğü ileri sürülen M.K., ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yolu trafiğe kapatarak ambulansın gelmesini sağladı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan M.K.'ya ilk müdahalede bulundu. M.K., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.

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Tedaviye alınan M.K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

(DHA)

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Diyarbakır
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