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Diyarbakır'da gerginlik! Girişleri kapatıp ateşe verdiler

16.09.2021 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır Lice'de Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin direk üstü pano çalışmasını engelleyen ve yol kapatıp ateş yakarak, olay çıkaran 7 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır'da gerginlik! Girişleri kapatıp ateşe verdiler

Lice ilçesinde Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin direk üstü pano çalışması, dün bir grup tarafından engellenmeye çalışıldı. Polis ekipleri, ilçe merkezindeki mahalle girişlerini kapatan grubu uyardı. Buna rağmen ekiplerin çalışmasına izin vermeyen, ateş yakarak, olay çıkaran gruba polis, gaz bombası ve tazyikli su ile müdahale etti. Gruptakiler, ara sokaklara dağılırken, ilçede güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Ekipler, barikat kuran, ateş yakıp, kamu malına zarar verenlerin tespit edilmesine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda güvenlik kamerası görüntülerinden kimlikleri belirlenen 7 şüphelinin evlerine sabah operasyon düzenlendi. B.A., F.D., F.E., R.T., A.B., K.D. ve Y.Ş. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: DHA


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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Lice
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