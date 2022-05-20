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Diyarbakır'da görevini yapan basın mensubuna çirkin tehdit: Yüksek yerlerde tanıdığım var

20.05.2022 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da vaka alan ambulansa saldıran ve camını kıran şahıs çevresindekilere korku dolu anlar yaşattı. Şahsın haberini takip eden basın mensubu ise olay yerinde bulunan bir kişi tarafından, çekim yapmaması için 'Yüksek yerlerde tanıdığım var' şeklinde tehdit edilerek engellenmeye çalışıldı. K.K. isimli şahıs, ''Görüntü çekme, çekmeye ne gerek var. İçeride çalışan eşim, adım K.K, seninle görüşeceğiz'' dedi.

Diyarbakır'da görevini yapan basın mensubuna çirkin tehdit: Yüksek yerlerde tanıdığım var

Olay, Diyarbakır'ın Sur ilçesi Gazi Caddesinde meydana geldi. Gazi Caddesinde vaka aldıktan sonra hareket eden ambulansa akli melekeleri yerinde olmadığı iddia edilen bir şahıs, iskemle fırlatarak arka camı kırdı. Saldırgan kaçarken, hasta ve sağlık personelleri korku dolu anlar yaşadı. 112 Acil Sağlık personeli, saldırıya tepki gösterdi.

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"ADIM K.K, SENİNLE GÖRÜŞECEĞİZ"

Öte yandan, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri olay anını çekerken Ulu Cami önünde Kızılay’ın kan bağışı standında çalışan K.K. isimli şahıs, görüntü çekmesine engel olmaya çalışıp muhabire tehditler yağdırdı. K.K, ‘Görüntü çekme, çekmeye ne gerek var. İçeride çalışan eşim, adım K.K, seninle görüşeceğiz, yüksek yerlerde tanıdıklarım var’ diyerek tehditte bulundu.

Vatandaşların ‘basın mensubudur, görevini yapıyor’ demesine rağmen K.K, tehditte bulunmaya devam etti.

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(İHA)

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Diyarbakır
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