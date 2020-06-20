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Diyarbakır'da 'hayvan otlatma' kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2020 21:58 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da, iki mahalleli arasında hayvan otlatma nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır'da 'hayvan otlatma' kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, akşam saatlerinde Bağlar ilçesinin kırsalında bulunan Sakallı ile Belkaya Kümeevleri mahallesindeki dağlık alanda meydana geldi. İddiaya göre Belkaya Kümeevleri Mahallesi ile Ortaören Mahallesi sakinleri arasında hayvan otlatma nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada M.V.K ağır, K.G isimli kişi ise ayağına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve 112 sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan M.V.K., yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi, K.G.’nin tedavisi ise sürüyor. Olayla ilgili olarak inceleme başlatan jandarma F.Y., K.G. ve S.Y.’yi kullandıkları silahlarla birlikte yakalayıp, gözaltına aldı. Giriş ve çıkışın kapatıldığı bölgede jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi sürdürülüyor.

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